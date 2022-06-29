酒店優惠｜Hotel ICON推榴槤自助早午餐 食盡5款馬來西亞榴槤+榴槤鹹甜點

榴槤控請注意！「第四屆唯港薈馬來西亞榴槤節2022」即將再度開鑼！由7月30日起之指定星期五至日，Hotel ICON酒店一樓的Silverbox宴會廳將舉行共11場榴槤自助早午餐。一次週可以品嘗5大當造馬來西亞榴槤，以及10多款以榴槤為主題的鹹甜點，定必讓你「榴槤」忘返！

每位客人均可享一份的馬來西亞榴槤果肉拼盤共有5款不同品種，小童可享2款。唯港薈行政總廚根據榴槤的品質、顏色、甘香及甜度嚴選再直送香港，分別有金黃飽滿、香濃軟糯、一直備受熱捧的頂級D197貓山王；肉質柔軟、甜而不膩的高山XO；果肉厚實、口感綿密的D163葫蘆；甜中帶甘、產量較少的D88小甜甜；以及重點推介，來自柔佛洲並首次引入香港的神秘品種，待榴槤控親身到場品嚐。

多款榴槤精選菜式

除了榴槤果肉拼盤之外，自助早午餐亦有10多款以榴槤為製成的鹹甜點。例如以一人一份形式呈上的還有貓山王榴槤鮑魚紅棗白玉銀耳燉湯；貓山果王沙律黃金玉帶採用原粒澳洲帶子，與混入榴槤果肉的沙律同吃，鮮味無比。

其他榴槤菜式以自助形式供應，包括D24榴槤酥炸紫菜糯米雞卷、避風塘榴槤豆腐融、榴槤椰絲排骨、榴槤黃金麥皮蝦等。

當然少不了榴槤甜點！全部甜品均以貓山王及D24製作而成，包括榴槤糯米飯、榴槤芝士餅、榴槤班蘭卷、榴槤布甸、榴槤泡芙、榴槤芝士撻及班蘭榴槤糯米糍。必吃的馬來西亞榴槤雪糕，以足料榴槤果蓉製成，入口綿滑細膩，每一口都是濃郁果王香，令人欲罷不能。

同場加映東南亞風味美饌

豐盛的自助餐還設有多個即煮烹調站，有泰式海鮮冬蔭功、福建肉骨茶、牛肉湯河、檳城喇沙、海南雞飯、生滾海皇粥等，風味正宗，讓您彷如置身於「老巴剎」之中！還有冰鎮海鮮如小龍蝦、青口、蜆、海蝦、日式刺身壽司專區、健怡沙律及冷盤、精選熱盤、Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕等，更可無限添飲指定紅白美酒、氣泡酒、冰凍果汁及汽水。