酒店優惠｜The Mira推全新Seacation度假之旅 一日私人遊艇派對+酒店套房+送免費Cocktail 最平人均$950起

受到疫情影響，不少香港人都轉以Staycation方式渡假。除了普通的酒店Staycation外，喜歡水上運動的你更可以選擇Seacation！The Mira Hong Kong全新推出Seacation暢玩海陸度假之旅，2日1夜住宿套票包遊艇派對及酒店套房。小編率先帶大家體驗這個豪華Seacation，一次過可以滿足出海及渡假兩個願望！

Seacation ｜雙層豪華遊艇出海 3 間套房連套廁 + 多功能廚房 大家更可以加$5,000升級至法國豪華雙體帆船LAGOON 450F。遊艇一共有2層，上層分為戶外及室內區域。室內的上層客廳有齊沙發、餐枱等，更設有多功能廚房，方便大家在船上煮食。而下層則有3間房，分別為1間特大主人房及2間客房。3間房都連獨立浴厠，玩完水上運動可以立即洗澡，非常方便。 船頭亦有日光浴區，甲板空間十分寬闊，大家可以在船網上享受日光浴。船頭甲板的位置，及船長駕駛位後都有沙發，曬太陽一流！船上亦有多個打卡位，坐在船頭甲板左右兩端的座位上，可以拍到一望無際的海景，絕對是打卡必影位置！

Seacation ｜自選酒店送餐服務 暢玩熱門水上活動 大家可以自選航行路線，根據個人喜好選擇地點，由船長帶您遊歷香港海上秘景，如淺水灣、清水灣、南灣、南丫島等。而遊艇上亦提供充氣滑水道、充氣浮墊、香蕉船及滑水等水上體驗活動。 The Mira更可提供遊艇私人派對的送餐服務，美饌種類多達80款，20人派對套餐由HKD$4,880起。由海鮮、肉品、素食和甜品均一應俱全，其中包括芝士通心粉、蛋沙律三文治、泰式魚餅等不同小食。亦可以選升級至自助餐，8-10人套餐($4,788)包4款前菜、3款主菜、2款飯/意粉及2款甜品。

Seacation ｜入住豪華酒店套房 免費送雞尾酒 + 酒店娛樂設施 在船上享受完日光浴，回程入住The Mira客房。酒店套房連雙人早餐，可自選極致奢華庭園套房、尊貴白金庭園套房、Mira套房100及城景客房。其中2人派對的極致奢華庭園套房近2,000呎，有超寬敞大廳、飯廳及豪華座椅酒吧，空間感十足。另外亦配備特大雙人床、按摩浴池等，大廳外面更有私人戶外陽臺，絕對是豪華級渡假體驗。每位Seacation的住客可到酒店露天酒廊Vibes享用人氣雞尾酒一杯，隨房更附贈酒店嚴選頂級香檳2支！ 飲飽食醉後，大家可自選酒店服務，包括以8折尊享MiraSpa自選香氛水療療程以及所有酒店餐廳及酒吧餐飲優惠。未玩夠的你，更可到酒店17樓的Mira Wanderland環球樂園，暢玩不同娛樂設施，有乒乓球、足球機、氣墊球、兒童Playroom、模擬賽車、Switch及密室逃脫體驗，其中模擬賽車、Switch及密室逃脫體驗需額外收費。