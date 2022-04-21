酒店優惠｜Trip.com推限時優惠 Staycation套票低至24折/1折搶《侏羅紀×恐龍樂園》門票

新一輪消費券已經發放，隨著今日起社交距離進一步放寬，為響應政府支持本地經濟，Trip.com再度推出消費券大激賞，由4月22日上午10時至4月24日下午11時59分（本週五至本週日），在原有的週末快閃優惠上加碼，一連2天推出快閃限量/限時搶優惠，其中包括24折Staycation套票、1折門票等，大家記住mark低時間準備開搶！

酒店優惠｜低至 24 折 Staycation 優惠 4 月 22 日限量搶 4月22日上午10時起，大家可於活動頁面可以搶購多間人氣熱賣酒店住宿套票。當中會首先推出兩家超級優惠酒店Staycation快閃限量搶： 1. 香港愉景灣酒店 山景客房住宿，連自助早餐+3道菜午餐，連稅每晚HK$1,067，限量12個間夜 2. 香港文華東方酒店 城市景觀客房住宿，連早餐+晚餐 +外帶下午茶，連稅每晚HK$1,688，限量12個間夜 同日下午2時起，將會有另外兩家人氣酒店的超級優惠參與Staycation快閃限量搶： 3. 香港港麗酒店 豪華特大床房住宿，連自助早餐+自助午餐， 連稅每晚HK$1,228，限量12個間夜 4. 香港帝苑酒店 行政豪華客房住宿免費升級至行政尊貴房，連Crown Club酒廊早餐或雅苑座自助早餐+ Crown Club下午茶+晚間雞尾酒和開胃小吃+歡迎水果，連稅每晚HK$878，限量12個間夜

酒店優惠｜限時搶低至 1 折門票優惠 除酒店外，Trip.com亦精選多項本地體驗，留在香港都可探索特色好去處！由4月22日上午10時起，用戶即可以半價購買《侏羅紀×恐龍樂園》香港站展覽成人門票（限量200張，單次購買最多4張）。展覽設六個大型展區及多個互動遊戲，不論是平日還是假日，都適合大小朋友放電！ 此外，用戶更可以HK$11購買香港天際100 （Sky100）香港觀景台門票（自開售起至2022年4月25日，名額無限），於觀景台俯瞰維港醉人美景。

酒店優惠｜限量搶酒店 5 折優惠代碼 手機 App 專享 由4月23日上午10時起，用戶更可以Trip.com手機App登入會員，於活動頁面競搶酒店5折優惠代碼（限量40個名額，先到先得，限手機App 使用）。用戶競搶成功後，優惠碼將儲存至用戶帳戶內，用戶只需在當晚11時59分前預訂酒店即可使用。該優惠扣減上限為HK$500，適用於Trip.com頁面所有香港本地酒店產品。