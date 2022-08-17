酒店生蠔｜Hotel ICON新引入10款生蠔 $45起就食到 罕見法國金箔生蠔

10款生蠔當中，必試最頂級的法國金皇御生蠔 ($105)，質厚身肥美，甘甜帶海水礦物味，兼帶淡淡果香，蠔味悠長，灑上22克拉食用金箔更顯矜貴。另有法國浪漫之蠔 Speciale Tarbouriech Pinky ($105)，蠔殼呈淡淡的粉紅色，幼滑多汁，入口時味道先鹹後甜，帶陣陣蘑菇及榛子香，蠔味獨特。

GREEN廚藝團隊嚴選10款來自法國、美國、愛爾蘭、杜拜等即開時令優質生蠔，每款生蠔均肉質豐腴、鮮嫩味美。由7月18日起於單點菜單全日輪流供應，價錢每隻由港幣$45起。

另外，大家亦可以港幣$328享用半打指定生蠔，包括紛迪加蠔、太平洋石蠔、熊本蠔、迪巴灣生蠔、諾曼第水晶蠔、路易費莎生蠔。享用午市套餐或晚市套餐的賓客則可以優惠價加配品嚐，更可自由搭配喜愛的生蠔拼盤並配上一杯精選美酒，如香檳、甜酒、白酒及日本清酒等。每杯由港幣$140起，或以優惠價港幣$380享用「品酒精選」，一次過品嚐四款美酒，愛蠔愛酒人士必不可錯過！

同場加映海陸主題晚餐

客人除了可單點生蠔，惠顧晚膳菜譜可另加港幣$200任選四款指定生蠔，包括紛迪加蠔、太平洋石蠔、熊本蠔、迪巴灣生蠔、諾曼第水晶蠔、路易費莎生蠔。

GREEN每週均設三個不同主題的晚市盛宴，客人可享頭盤、湯、主菜、甜品各乙份，配咖啡或茶，以及無限暢飲指定紅白餐酒、清酒及特色雞尾酒，大快朵頤，價錢只需每位港幣$558起。

星期一及二有「環球海鮮塔」四道菜晚市菜譜。皇牌環球海鮮塔盛載新鮮時令生蠔、加拿大雪蟹腳、清酒鮑魚、南中國海蝦、法國海螺等，鮮味無比。此外，主菜選擇亦同樣豐富，如烤焗三文魚柳、阿根廷草飼西冷扒、黑松露忌廉汁帶子鮮蝦意粉等，必定讓你捧腹而回。

星期三及四有「嚐肉滋味星期三」四道菜晚市菜譜，最適合喜愛品嚐優質肉類的朋友！推介菜式包括重達一公斤的阿根廷草飼斧頭扒，肉質軟嫩、味道濃郁。經烤焗後香氣四溢，只需簡單灑上高級岩鹽及醬汁，便可品嚐到牛扒的甘香鮮味。還有燒荷蘭丹麥豬排、阿根廷草飼牛柳、烤焗盲鰽魚等供選擇。

星期五至日必嚐「週末龍蝦盛宴」四道菜晚市菜譜，精挑肉質彈牙、鮮甜味美的波士頓龍蝦，炮製出燒加拿大龍蝦伴草飼牛柳、炸龍蝦餛飩、法式龍蝦湯、熱熔芝士波士頓龍蝦尾及原隻波士頓龍蝦意大利飯，呈現出龍蝦多種不同風味，每款都滋味無窮，令人讚不絕口。

晚餐供應時間為晚上7時至10時 (星期日至四)；晚上7時至11時59分 (星期五、六及。眾假期前夕)