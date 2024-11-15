酒店聖誕自助餐合集 低至$228起！任食生蠔/和牛/魚子醬 聖誕老人現身 節日限定表演！（持續更新）

聖誕節普天同慶，一家人慶祝的話首選當然是去歎自助餐！今年聖誕多間酒店都推出聖誕自助餐，食物比平常更加豐富，加上特色節日美食，定必帶來難忘而滿足的用餐體驗！以下為大家精選多間酒店自助餐，部分提供早鳥優惠，價錢低至$228起，大家一於預早訂座。 城景國際 City Café －海鮮薈萃‧聖誕自助晚餐 城景國際City Café 推出「海鮮薈萃‧聖誕自助晚餐」，無限供應十多款冷盤海鮮及刺身，精選包括空運生蠔、凍蝦、布朗蟹、雪花蟹腳、鮮蜆、藍青口、日式刺身等。其他不容錯過的節慶美饌包括堂煎法國鴨肝、燒美國牛肉眼、低溫燒火雞、西班牙龍蝦海鮮飯、三杯龍蝦海螺花茹雞煲、龍蝦蟹肉燉蛋、炸日本生蠔配百香果爆爆珠咯嗲杯、西班牙式煮香草龍蝦仔等，每位客人更可獲贈「西班牙麼利野菌焗龍蝦」一客，更有現場即製阿拉斯加火焰雪山，凡於12月15日前預訂，更可享95折優惠！ City Café - 海鮮薈萃‧聖誕自助晚餐 優惠價(成人) 優惠價(長者) 優惠價(小童) 2024年12月1-23日，27-30日，星期一至四 HK$398 HK$358 HK$318 2024年12月1-23日，27-30日及2025年1月1日，星期五至日及公眾假期 HK$438 HK$398 HK$318 2024年12月24-26日及12月31日 HK$598 HK$548 HK$318 City Café - 聖誕自助午餐 午餐優惠價 成人 長者 小童 2024年12月1-23日，27-31日，星期一至五 HK$228 HK$218 HK$198 2024年12月1-23日，27-31日及2025年1月1日，星期六、日及公眾假期 HK$268 HK$238 HK$198 2024年12月24-26日 HK$338 HK$288 HK$238 電 話：2783 3287

WhatsApp：5723 3083

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8度海逸酒店－聖誕自助餐高達8折優惠 8度海逸酒店的聖誕自助餐食物款式豐富，先有高質自助餐必備的即開生蠔，每日兩款空運到港，包括法國、美國或愛爾蘭生蠔，鮮味十足！另外冰鎮海鮮則有肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的紐西蘭青口、鮮味十足的海蝦及海螺等。熱葷區方面，將供應法式芝士焗海鮮、黑松露蒜蓉蒸大蝦、經典港式滋味懷舊砵仔黃金焗蠔、鹽燒牛舌串、香煎鴨肝、燒牛肉及香草烤羊扒。 在12月24 – 26日，每位食客可享芝土焗龍蝦(半隻)，龍蝦鮮美彈牙，配上濃郁的芝士，滋味滿分。聖誕節特別供應菜式還有鮑汁扣花膠鮮鮑魚、出爐火雞、蜜糖烤火腿、聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕果子等，不論賣相和味道都充滿節日特色。酒店eShop預訂可享高達8折優惠，2024年12月20日或之前預訂並全數預繳更可享9折，而且於12月24至26日，酒店亦特別呈獻精彩節慶活動，分別有聖誕老人派禮物及小丑氣球及魔術活動，為大家送上聖誕節的歡樂氣氛！ 預訂網址

電話： 2126 1960 日期 時間 eShop優惠 優惠價 / 每位 9 – 12 / 12 / 2024 6:00pm – 9:00pm 8折 HK$534.4 (A) (原價: HK$668) HK$462.4 (S) (原價: HK$578) HK$406.4 (C) (原價: HK$508) 13 – 19, 22 – 23 & 27 – 30 / 12 / 2024 HK$582.4 (A) (原價: HK$728) HK$526.4 (S) (原價: HK$658) HK$470.4 (C) (原價: HK$588) 20 – 21 / 12 / 2024 ^ 9折 ^ HK$655.2 (A) (原價: HK$728) HK$592.2 (S) (原價: HK$658) HK$529.2 (C) (原價: HK$588) 24 – 26 / 12 / 2024 # 5:30pm – 7:30pm / 8:00pm – 10:00pm 9折 # HK$691.2 (A) (原價: HK$768) HK$628.2 (S) (原價: HK$698) HK$565.2 (C) (原價: HK$628) 31 / 12 / 2024 # HK$655.2 (A) (原價: HK$728) HK$592.2 (S) (原價: HK$658) HK$529.2 (C) (原價: HK$588) 1 / 1 / 2025 6:00pm – 9:00pm 8折 HK$574.4 (A) (原價: HK$718) HK$518.4 (S) (原價: HK$648) HK$462.4 (C) (原價: HK$578)

荃灣西如心酒店Café Circles歡慶璀璨佳節自助餐 荃灣西如心酒店Café Circles亦有推出歡慶璀璨佳節自助餐，亮點包括燒釀聖誕火雞、香烤阿拉斯加皇帝蟹腳和有骨牛肉眼。一系列琳瑯滿目的節日甜點亦讓您大快朵頤，包括聖誕朱古力樹頭蛋糕、百果餡餅及傳統聖誕乾果蛋糕等，滿足您對甜食的喜愛。在節日期間，聖誕老人將會到訪、還有扭氣球表演和聖誕歌詠獻唱。 Café Circles

地址：荃灣楊屋道 8 號 荃灣西如心酒店 9 樓

電話：2280 2868 或 5970 0551 (WhatsApp) 24.12 (二) 25.12 (三) 26.12 (四) 31.12 (二) 1.1 (三) 自助午餐 11:30 - 14:00 成人$638 | 小童 / 長者 $528 午後自助餐 14:30 - 16:30 成人$578 | 小童 / 長者 $458 自助晚餐 首輪 17:00 - 19:30 次輪 20:00 - 22:30 成人$838 | 小童 / 長者 $718 自助午餐 12:00 - 14:30 成人$638 小童 / 長者 $528 自助晚餐 18:30 – 21:30 成人$828 小童 / 長者 $718

香港JW萬豪酒店The Lounge－聖誕節自助早午餐 香港JW萬豪酒店推出聖誕節自助早午餐，包括新鮮龍蝦和鮮蟹、矜貴魚子醬、西班牙風乾黑毛豬火腿及各式刺身如鮑魚、帶子及甜蝦等。全新的鐵板燒區供應鐵板煎蝦及壽喜燒煎蠔，滋味十足，惹人垂涎。一系列國際美食推介芝士焗龍蝦、燒牛柳、香草焗羊架及傳統香烤火雞等。食客亦可配搭無限添飲指定香檳及紅白葡萄酒，盡享美酒佳餚體驗。另外還有節日海鮮自助晚餐，除了冰鎮海鮮如新鮮龍蝦、蟹腳和鮮蟹外，前菜美食區亦供應即製日式海膽或鰻魚手卷、炙燒和牛壽司、新鮮刺身如鮑魚、帶子及象拔蚌、頂級魚子醬及冷盤切肉等。滿載滋味的熱葷佳餚包括香煎澳洲M8和牛扒、鐵板煎大蝦和鮑魚、上湯龍蝦、香草焗羊架及燒火雞等。 The Lounge 節日自助早午餐（上午11時至下午2時30分）

平安夜及聖誕日｜成人每位港幣1,188元、小童每位港幣828元 The Lounge 節日自助晚餐（晚上7時至10時30分） –網上預訂

平安夜及聖誕日｜成人每位港幣1,488元、小童每位港幣988元

除夕｜成人每位港幣2,088元起（每兩位成人可獲贈香檳一瓶）、小童每位港幣1,488元 網上預訂（2024年11月18日或之前訂購可享85折）

香港JW萬豪酒店The Lounge－聖誕節自助早午餐