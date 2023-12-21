熱門搜尋:
彩虹邨重建 聖誕節2023 冬至 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-21 16:21:12

酒店自助餐推介｜JW 萬豪酒店推「廣東風味自助午餐」 最平$278起 姬松茸蟲草花燉花膠湯/酥炸龍躉球

分享：
酒店自助餐推介｜JW 萬豪酒店推「廣東風味自助午餐」 最平$278起 姬松茸蟲草花燉花膠湯/酥炸龍躉球/XO醬炒腸粉

酒店自助餐推介｜JW 萬豪酒店推「廣東風味自助午餐」 最平$278起 姬松茸蟲草花燉花膠湯/酥炸龍躉球/XO醬炒腸粉

香港 JW 萬豪酒店 The Lounge 將於 2024 年 1 月限定呈獻廣東風味自助午餐，由酒店廚師團隊提供一系列地道佳餚，包括姬松茸蟲草花燉花膠湯、酥炸龍躉球、XO醬炒腸粉等等，盡顯粵菜經典風味和特色，自助午餐設有多個價錢選項，最平$278起即可品嚐招牌即煮麵檔。

酒店自助餐推介｜JW 萬豪酒店「廣東風味自助午餐」

粵菜為中國八大菜系之一，用料廣泛，精髓在於展現高品質食材的鮮味。是次新推出的廣東風味自助午餐包羅多款粵菜美食，冬日暖身湯品方面，有材料豐富的姬松茸蟲草花燉花膠湯，加入豬腱、杞子及圓肉，滋陰理氣，非常適合冬天品嚐。既然是粵菜主題，當然亦有精緻的自家製巧手點心，如蒸蝦餃、鮮蝦鹹水角及XO醬炒腸粉等等，全是大受歡迎的人氣款式。小菜佳餚方面，則有括香口惹味的椒鹽大蝦、外酥内嫩的酥炸龍躉球、軟腍入味的羊肚菌薯仔燜排骨、清爽味美的上湯杞子浸勝瓜雲耳、鮮味濃郁的鮑魚雞粒冬菇燜飯及鑊氣十足的韮王銀芽肉片煎米粉等，款式豐富吸引，充滿粵式風味。
除了以上粵菜美食外，自助午餐還設有兩個招牌美食專櫃，包括每天供應超過 60 款新鮮蔬菜、水果和配料的健怡沙律吧；另一個則是提供多款湯底及配料的招牌即煮麵檔，人氣之選有自家製鮮蝦雲吞及多款自家調配的湯底。最後更有精緻甜品專區，供應各式中西甜點、鮮果及高級雪糕等。

自助午餐價目及供應日期
中午 12 時至下午 2 時 30 分（星期一至六）
粵菜主題美食區、沙律吧、即煮湯麵檔及甜品區：每位港幣 408 元
單選粵菜主題美食區：每位港幣 298 元
單選沙律吧或即煮湯麵檔：每位港幣 278 元

 

Klook預訂

 

Klook.com
酒店自助餐推介 JW 萬豪酒店 廣東風味自助午餐
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受