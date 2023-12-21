酒店自助餐推介｜JW 萬豪酒店推「廣東風味自助午餐」 最平$278起 姬松茸蟲草花燉花膠湯/酥炸龍躉球

香港 JW 萬豪酒店 The Lounge 將於 2024 年 1 月限定呈獻廣東風味自助午餐，由酒店廚師團隊提供一系列地道佳餚，包括姬松茸蟲草花燉花膠湯、酥炸龍躉球、XO醬炒腸粉等等，盡顯粵菜經典風味和特色，自助午餐設有多個價錢選項，最平$278起即可品嚐招牌即煮麵檔。

酒店自助餐推介｜JW 萬豪酒店「廣東風味自助午餐」

粵菜為中國八大菜系之一，用料廣泛，精髓在於展現高品質食材的鮮味。是次新推出的廣東風味自助午餐包羅多款粵菜美食，冬日暖身湯品方面，有材料豐富的姬松茸蟲草花燉花膠湯，加入豬腱、杞子及圓肉，滋陰理氣，非常適合冬天品嚐。既然是粵菜主題，當然亦有精緻的自家製巧手點心，如蒸蝦餃、鮮蝦鹹水角及XO醬炒腸粉等等，全是大受歡迎的人氣款式。小菜佳餚方面，則有括香口惹味的椒鹽大蝦、外酥内嫩的酥炸龍躉球、軟腍入味的羊肚菌薯仔燜排骨、清爽味美的上湯杞子浸勝瓜雲耳、鮮味濃郁的鮑魚雞粒冬菇燜飯及鑊氣十足的韮王銀芽肉片煎米粉等，款式豐富吸引，充滿粵式風味。

除了以上粵菜美食外，自助午餐還設有兩個招牌美食專櫃，包括每天供應超過 60 款新鮮蔬菜、水果和配料的健怡沙律吧；另一個則是提供多款湯底及配料的招牌即煮麵檔，人氣之選有自家製鮮蝦雲吞及多款自家調配的湯底。最後更有精緻甜品專區，供應各式中西甜點、鮮果及高級雪糕等。