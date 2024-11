酒店自助餐推介｜JW 萬豪酒店自助餐THE LOUNGE 完成翻新！升級自助午餐4大美食專區

升級自助午餐4大美食專區

The Lounge 的自助午餐向來受歡迎,當中最亮眼的是設有四大主題美食專區,包括沙律及壽司吧、即煮麵檔、環球美食與鐵板燒,以及甜品專區。經過翻新後菜式種類更豐富,率先在 11 月至 12 月為 The Lounge 隆重回歸揭開序幕的是日式和意式美食主題,日式料理包括鐵板燒蝦和蔥燒牛肉卷、大蔥燒雞串、日式天婦羅及咖哩牛肉等;而意式美食則供應自家製番茄燴豬膝、茴香白汁煮青口、意式烤比目魚及以新鮮蔬菜和葡萄酒燉煮而成的意式獵人燴雞等,非常吸引!



The Lounge 自助午餐價目及供應期

星期一至六,下午 12 時至 2 時 30 分享用全部美食專區:每位港幣 438 元

單選環球美食區:每位港幣 338 元;單選沙律及壽司吧或即煮麵檔:每位港幣 288 元;

單選甜品專區:每位港幣 258 元