酒店自助餐推介｜JW 萬豪酒店自助餐THE LOUNGE 完成翻新！升級自助午餐4大美食專區

香港JW 萬豪酒店內的自助餐餐廳THE LOUNGE 近日完成翻新，以全面昇華的餐飲體驗和耳目一新的優雅風格再次歡迎食客！THE LOUNGE 提供自助午餐、下午茶自助餐、自助晚餐、周日早午餐和下午茶套，由酒店行政總廚黃致銓師傅率領團隊烹調國際美食，口碑一向不俗！翻新過後人氣自助午餐的四大主題美食專區更加升級，必試日式和意式美食主題專區，即睇詳情介紹！

升級自助午餐4大美食專區

The Lounge 的自助午餐向來受歡迎，當中最亮眼的是設有四大主題美食專區，包括沙律及壽司吧、即煮麵檔、環球美食與鐵板燒，以及甜品專區。經過翻新後菜式種類更豐富，率先在 11 月至 12 月為 The Lounge 隆重回歸揭開序幕的是日式和意式美食主題，日式料理包括鐵板燒蝦和蔥燒牛肉卷、大蔥燒雞串、日式天婦羅及咖哩牛肉等；而意式美食則供應自家製番茄燴豬膝、茴香白汁煮青口、意式烤比目魚及以新鮮蔬菜和葡萄酒燉煮而成的意式獵人燴雞等，非常吸引！



The Lounge 自助午餐價目及供應期

星期一至六，下午 12 時至 2 時 30 分享用全部美食專區：每位港幣 438 元

單選環球美食區：每位港幣 338 元；單選沙律及壽司吧或即煮麵檔：每位港幣 288 元；

單選甜品專區：每位港幣 258 元