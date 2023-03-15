酒店自助餐｜旺角康得思酒店自助餐 八五折快閃優惠 新鮮生蠔/龍蝦/即切片皮鴨

旺角康得思酒店的自助餐餐廳The Place一向有口碑，餐廳最近推出「饕饗海之味」主題自助餐，提供逾百款環球冰鎮海鮮、惹味熱葷及精緻甜品，晚餐時段將供應由米芝蓮星級中菜明閣團隊主理的的招牌叉燒及片皮鴨，食物款式豐富！

酒店自助餐優惠｜康得思酒店The Place八五折快閃優惠

是次「饕饗海之味」主題自助餐水準甚高，款款食物都合香港人口味！海鮮冷盤方面，有優質新鮮生蠔、冰鎮新鮮龍蝦、鱈場蟹蟹腳、麵包蟹、阿根廷紅蝦刺身等。亦有深受大眾喜愛的威靈頓牛柳、美國頂級肉眼扒、燒羊架、西班牙海鮮飯滋補足料燉湯等，另外更有精緻甜品，包括台灣芋頭忌廉卷蛋、粉紅西柚茉莉花茶慕絲蛋糕、柑橘柚子撻、以及八款口味MÖVENPICK®雪糕等，豐富美食一應俱全。即日起至2023年4月6日前預訂自助晚餐，更可享八五折快閃優惠，相當超值！