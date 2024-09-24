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2024-09-24 18:03:21

酒店自助餐｜JW萬豪酒店10月限定！頂級蟹宴自助晚餐 鱈場蟹腳/花雕雞油蒸蟹/火炙A5和牛壽司

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酒店自助餐｜JW萬豪酒店10月限定！頂級蟹宴自助晚餐 鱈場蟹腳/花雕雞油蒸蟹/火炙A5和牛壽司

酒店自助餐｜JW萬豪酒店10月限定！頂級蟹宴自助晚餐 鱈場蟹腳/花雕雞油蒸蟹/火炙A5和牛壽司

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踏入十月份蟹季，又是時候可以盡情享受肥美爆膏的鮮蟹！香港 JW 萬豪酒店的人氣自助餐餐廳JW 咖啡室將於10月推出頂級蟹宴自助晚餐，提供多款冰鎮鮮蟹，如英國麵包蟹、亞洲紅蟹或加拿大鱈場蟹腳等，更有大量惹味蟹主題美食，包括花雕雞油蒸蟹、蟹粉小籠包、湖南炒辣蟹等，令人回味無窮！

JW萬豪酒店頂級蟹宴自助晚餐

蟹宴自助晚餐由酒店行政總廚黃致銓（Tony Wong）帶領的專業廚師團隊以各地優質鮮蟹入饌，冰鎮鮮蟹鮮味十足，包括英國麵包蟹、亞洲紅蟹或加拿大鱈場蟹腳等。熱盤則齊集多國風味，包括湖南炒辣蟹、泰式咖喱炒蟹、焗釀蟹蓋和西式煎蟹餅，每一款都香濃滋味。另外更有中式花雕雞油蒸蟹、蟹粉小籠包及蟹皇扒時蔬，即席烹調專區更供應香氣四溢的秘製蟹粥和蟹粉撈麵，非常吸引。
自助晚餐同時提供新鮮龍蝦和海蝦等冰凍海產、手握壽司、頂級刺身，以及星期五至日限定推出的火炙 A5 和牛壽司等。熱葷區提供以優質食材入饌的亞洲美饌，包括招牌燜澳洲厚花膠及澳洲烏參、燜原隻南非鮑魚、片皮鴨，以及多款國際特色美食，滿足大家不同喜好！

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價目及供應日期
2024 年 10 月 1 日至 31 日｜晚上 6 時至 10 時供應 
星期一至四 ｜成人每位港幣 788 元；小童（3-12 歲）每位港幣 548 元
星期五至日及公眾假期｜成人每位港幣 828 元；小童（3-12 歲）每位港幣 578 元

自助晚餐可於 JW 網上商店預訂。

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