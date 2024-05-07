酒店自助餐2024｜想找有特色的酒店自助餐的話，誠意推薦大家到港島香格里拉cafe TOO，品嚐多種本地海鮮。廚師會將活魚池中的新鮮龍蝦、鮑魚、蜆、海螺、蝦等本地海鮮，即場蒸煮，各位海鮮愛好者必定要試。另外亦可以任食雪蟹腳、瀨尿蝦、麵包蟹、海螺、藍花蟹等多款冰鎮海鮮，以及刺身和壽司，一於藉佳節帶家人去食餐好啦！

這個春天，cafe TOO 咖啡廳誠摯地邀請海鮮愛好者踏上一場非凡的美食之旅。cafe TOO 將化身為一個繁華的海鮮市場，展示優質的本地美味。我們的現場烹調站讓您親自挑選心水海鮮，並由我們的廚師即場為您蒸煮。 配合以香港特色陶瓷戰鬥碗細品冰凍本地啤酒，更添享受。

cafe TOO 呈現最上乘的本地海鮮，將海洋的豐饒直接帶到您的餐桌上。活魚池中充滿新鮮的龍蝦、鮑魚、蜆、海螺、蝦等海鮮的壯觀景象。我們熟練的廚師將在您眼前巧妙地烹調海鮮，確保每一口都散發無與倫比的鮮味。不容錯過一米長的巨型竹簍，盛著新鮮切割的龍蝦，以大蒜和荷葉蒸煮而成，是海鮮愛好者無法抗拒的美食。

在冰鎮海鮮區，您將品嚐到雪蟹腳、瀨尿蝦、麵包蟹、海螺、藍花蟹等美味佳餚。探索刺身和壽司區，品味新鮮捕獲的吞拿魚刺身以及多種美味的日式料理。

海鮮街招牌菜式包括：茅台醉蝦、辣酒煮螺、金銀蒜粉絲蒸龍躉和避風塘炒龍蝦、椒鹽鮑魚仔等獨特風味。品味香港大排擋風味的小炒王，體驗本地的傳統海鮮風味。踏入海鮮燒烤區，我們的廚師將在您眼前烤最新鮮的海鮮，讓您彷彿置身於泰國夜市中。在香氣四溢的環境中，品嚐現烤生猛海鮮，滿足不同口味。