酒進 AKI 和風住宿體驗 全港首設榻榻米房 品清酒＋TANGRAM西班牙小食再送威士忌

坐落於灣仔核心地段的香港明怡美憬閣精選酒店（AKI Hong Kong – MGallery），是法國雅高集團美憬閣品牌系列（The MGallery Hotel Collection）旗下的全新時尚酒店，為香港首家提供20間標誌性日式榻榻米客房的酒店，住客可選擇享受和式風情或現代設計客房。晶瑩剔透且璀璨奪目的玻璃外牆，這正是「AKI」的名字由來，寓意「晶瑩剔 透的水晶」。

為慶祝酒店開幕，由即日起至10月2日，酒店將推出「酒進AKI和風住宿體驗」住宿優惠，除了可於全天候餐廳 TANGRAM 享用雙人自選 8 道菜西班牙小食晚餐，以及品嚐 3 款清酒體驗外，賓客還可於翌日免費於TANGRAM享用雙人半自助早餐，入住期間於所有餐廳更可尊享八折餐飲優惠，包括頂樓的Uncle Ming’s 威士忌酒吧及免費使用24小時健身中心。此外，酒店於入住時更會送上一瓶 Uncle Ming迷你威士忌、朱古力及馬卡龍作為迎賓禮物，客人亦可於酒店大堂 Lobby Lounge享用新鮮冷壓迎賓果汁。

AKI 和風住宿體驗│ M+G衛 浴用品 客房智能控制設備

酒店內173間設計簡約的客房皆擁有高聳的天花板，以天然木色調和巧妙的氣氛照明營造出寧靜愜 意的氛圍，所有房間均配備高級大床、50 吋智能電視以及Malin+Goetz品牌洗浴用品；所有客房均配備平板電腦控制面板，讓賓客可根據個人喜好調校窗簾和冷氣溫度。

「酒進AKI和風住宿體驗」住宿優惠，每晚價格由港幣 1,850元起 （需另加10%手續費），價格視乎房型而定，房型可選擇高級客房（城市景觀）、日式榻榻米客房以及豪華特大客房。

香港明怡美憬閣精選酒店（AKI Hong Kong – MGallery）

灣仔謝菲道239號

https://www.aki-hongkong-mgallery.com/