酒鬼+啡迷沉浸式體驗館 House of Guinness黑啤主題 / JOHNNIE WALKER BLUE LABEL MALL / Nespresso冰室 記得買限量精品／免費試飲

每逢入夏，很多品牌都會大搞主題體驗館，更加入大熱的沉浸式元素，令人完全置身於夢幻氛圍之中！今次就有專為酒鬼和啡迷而設的體驗館，打完卡更可免費試飲，當然不要錯過買限量精品，另有免費啤酒及酒瓶刻字服務！
啡迷 + 酒鬼沉浸式體驗館│House of Guinness黑啤主題館 免費試飲全新「湧浪」生啤 精品勁吸引必買大咀鳥啤酒杯
為配合健力士Guinness醇黑生啤的綿密泡沫湧浪口感，主題館以氮氣波波房和健力士Guinness浪湧和沉澱 (Surge and Settle)主題鏡房給大家體驗一番，以表達黑啤充滿三億個氮氣氣泡的幼滑快感，之後可往健力士Guinness Pub品嚐新鮮健力士Guinness 醇黑生啤，更可免費領取健力士Guinness罐裝生啤乙罐回家可繼續品嘗，而期間限定店就發售多款限量版健力士Guinness商品，包括可愛的大嘴鳥及烏龜啤酒杯、珐琅杯及立體啤酒桶拼圖等，而於指定酒吧惠顧兩杯健力士Guinness 醇黑生啤，更可換領特別版2杯健力士Guinness 醇黑生啤。
指定酒吧 https://shorturl.at/uyP09
House of Guinness
日期
2023年6月2日至30日
2023年6月中旬至30日(期間限定店)
開放時間
星期一至四：中午12時至晚上9時
星期五、六及日：中午12時至晚上10時
地點
K11 Art Mall露天廣場
K11 Art Mall地下中庭 (期間限定店)
（尖沙咀河內道18號）
門票預約詳情
下載「K11 HK」App 並註冊為 KLUB 11 會員，即可兌換House of Guinness電子入場券*
*每張電子入場券只能使用乙次
啡迷+酒鬼沉浸式體驗館│穿越夢幻隧道了解歷史 「酒杯之王」Riedel酒杯獨家試飲兩款品嘗Blue Label
Johnnie Walker Blue Label由6月3日至6月29日登陸置地廣場設立互動體驗館，大家可見證Johnnie Walker歷久彌新的品牌成立之旅！當穿越夢幻的湛藍隧道，置身於360 度全方位 LED 屏幕及鏡面地板的體驗館，透過互動體驗中逼真的動態畫面與音響效果可了解當中的歷史。最後來到威士忌圓桌品鑒空間，以「酒杯之王」Riedel酒杯試飲兩款Blue Label。凡於體驗館現場購買一瓶Johnnie Walker Blue Label威士忌，即可獲贈一套3款Johnnie Walker x Riedel限量版威士忌酒杯禮盒，更可以於體驗館內獨家尊享免費酒瓶刻字服務。
2023年6月3日至29日
置地廣場中庭2樓220-221號鋪
啡迷+酒鬼沉浸式體驗館│重溫Nespresso「冰室」 巨型CAPSULES打卡裝置 試飲限定冰室特飲
Nespresso的體驗館向來做得靚靚，4月就曾於上環開設限定Vertuo Pop Studio，場內設有6個繽紛色彩玩味個性空間給大家打卡，同時與意式雪糕Messina合作請大家食雪糕「Messina Affogatos」。最近品牌「匠心之作」風味咖啡（Barista Creations）升級，同時upgrade Original及Vertuo系列咖啡粉囊，上周就快閃銅鑼灣希慎廣場設置「Nespresso冰室」，復古雅座、黑白地磚加通花鐵閘型窗框，將中庭位置打造成港式冰室一樣，再加上兩組由Original及Vertuo巨型咖啡粉囊組成的裝置，夢幻又吸睛，短短兩天吸引不少人打卡！現場更有多位咖啡師即場炮製全新風味咖啡，以充滿香港特色的咖啡食譜重親演釋，給大家落order試飲，包括Bianco Piccolo鴛鴦、aramello凍檸啡、Golden Caramel 拖肥鮮奶咖啡及由陳凱琳（Grace）設計的Rich Chocolate肉桂燕麥奶咖啡。
各咖啡迷早前於現場收集到的Nespresso冰室印章，大家記得於6月11日到指定Nespresso專門店換領新口味capsule試飲！