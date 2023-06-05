酒鬼+啡迷沉浸式體驗館 House of Guinness黑啤主題 / JOHNNIE WALKER BLUE LABEL MALL / Nespresso冰室 記得買限量精品／免費試飲

每逢入夏，很多品牌都會大搞主題體驗館，更加入大熱的沉浸式元素，令人完全置身於夢幻氛圍之中！今次就有專為酒鬼和啡迷而設的體驗館，打完卡更可免費試飲，當然不要錯過買限量精品，另有免費啤酒及酒瓶刻字服務！

啡迷 + 酒鬼沉浸式體驗館│ House of Guinness 黑啤主題館 免費試飲全新「湧浪」生啤 精品勁吸引必買大咀鳥啤酒杯

為配合健力士Guinness醇黑生啤的綿密泡沫湧浪口感，主題館以氮氣波波房和健力士Guinness浪湧和沉澱 (Surge and Settle)主題鏡房給大家體驗一番，以表達黑啤充滿三億個氮氣氣泡的幼滑快感，之後可往健力士Guinness Pub品嚐新鮮健力士Guinness 醇黑生啤，更可免費領取健力士Guinness罐裝生啤乙罐回家可繼續品嘗，而期間限定店就發售多款限量版健力士Guinness商品，包括可愛的大嘴鳥及烏龜啤酒杯、珐琅杯及立體啤酒桶拼圖等，而於指定酒吧惠顧兩杯健力士Guinness 醇黑生啤，更可換領特別版2杯健力士Guinness 醇黑生啤。

指定酒吧 https://shorturl.at/uyP09

House of Guinness

日期

2023年6月2日至30日

2023年6月中旬至30日(期間限定店)

開放時間

星期一至四：中午12時至晚上9時

星期五、六及日：中午12時至晚上10時

地點

K11 Art Mall露天廣場

K11 Art Mall地下中庭 (期間限定店)

（尖沙咀河內道18號）

門票預約詳情

下載「K11 HK」App 並註冊為 KLUB 11 會員，即可兌換House of Guinness電子入場券*

*每張電子入場券只能使用乙次

查詢 https://www.facebook.com/GuinnessHK