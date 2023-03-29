醋頭家將軍澳店 買嘢飲送元元酸菜魚！ 打卡比LIKE拎贈飲 每日送100杯

專門讓人「呷醋」的手搖飲品店「醋頭家」，繼元朗總店後，最近於將軍澳店開設第二店！為慶祝開幕，由2023年4月1日開始，推出多重新店及全線優惠，超震撼優惠包括買飲品滿$98送元元酸菜魚一份！醋頭家選用來自台灣 100%天然釀造的陳年醋，集合穀物、蔬果、麥芽糖等食材經糖化、酒 化、醋化進行三段式發酵與105道工序，釀造出與別不同的醋頭家酵醋，並含有人體所需的8大元素，幫助抑制脂肪合成、幫助腸胃道吸收及消代、舒緩肌肉疲勞及預防感冒等功效，飲品包括酵醋系列、鮮茶系列、芝士奶蓋、頭家特調、黑糖系列等多款茶飲，而酵醋更嚴選蘋果、青梅、水蜜桃、蔓越莓、葡萄及芒果6款味道的水果酵醋，除了可以自由配搭出最喜歡的口味，還有不同各有各不同功效。

第 1 激賞！送 元元酸菜魚一份

由 2023 年4月1日至4月15日期間，凡星期一至五晚餐時段 (晚上6時至9時) 於醋頭家將軍澳店購買手搖飲品滿$98 (以單一收據計數)， 即送價值$248的元元酸菜魚一份 (只限堂食)！每日限量送出50份，送完即止。

第 2 激賞！ 追蹤 Ig 及 Fb 專頁獲中杯裝酵醋

追縱社交平台即送飲品 (一共 300 杯) 由2023年4月21日至23日期間，顧客於將軍澳店追蹤醋頭家Instagram及Facebook專頁，即可換領中杯 (M Size) 酵醋系列飲品1杯！每日限量送出 100 杯飲品，數量有限，送完即止。

醋頭家 Instagram： https://www.instagram.com/truebosshongkong/

醋頭家 Facebook： https://www.facebook.com/truebosshongkong/

第 3 激 賞 ！買大杯送中杯

全線分店買大杯送中杯 Happy Together！由2023年 4月1日至 4 月30日，顧客於醋頭家惠顧大杯手搖酵醋系列飲品，即送中杯同款飲品1杯！每日限量送出100杯飲品，數量有限，送完即止。