醫美 | 激光療程好店推介 4大「光學專家」讓肌膚問題迎刃而解

扮靚作為女士們的終生事業，日常生活當然不能缺少各式各樣的Treatment，以保持最佳狀態。而在坊間芸芸療程中，激光療程較為流行，治療師可針對不同的情況或用途，使用不同激光波長適當地刺激肌膚底層細胞，從而達至不同效果，膠原增生、去斑、美白或脫毛等等的肌膚問題都能迎刃而解，方便不少愛美之人。

市面上林林總總的醫美中心皆稱能利用激光為客人解決所有肌膚問題，但哪些才是真正有效的「激光專家」？堪稱4大「光學專家」的醫美中心YOU BEAUTY、PRETTY MEDICAL、LIGHTMAC及CLINICZ，不但能夠將激光運用得出神入化，更能真正利用激光為客人解決由臉到腳的所有肌膚問題。

YOU BEAUTY人氣光學療程—「光滿肌」 用光注滿肌膚

由「性感女神」高海寧代言的YOU BEAUTY近日推出了全新人氣光學療程「光滿肌」，利用「神光精萃系統」科研級光學膚質管理，譜出光學膚質管理新定義，用「光」注滿每一寸肌膚。

一個療程4個簡單步驟，便能針對改善不同肌膚困擾，不論膠原彈性、緊緻、去皺、去斑、美白、嫩膚、收毛孔、鎖水、凹凸洞還是脫毛，為女士們兌現10項美肌承諾。無論任何膚質或年齡，YOU BEAUTY 都能利用科研級光學膚質管理，調配最合適的激光療程，直擊肌膚最底層的根源，將肌膚層層點亮，散發由內到外的肌膚光芒。

YOU BEAUTY將陸續重新裝修店舖，務求為客人帶來更舒適寬敞的環境。

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