醫美 | 激光療程好店推介 4大「光學專家」讓肌膚問題迎刃而解

扮靚作為女士們的終生事業，日常生活當然不能缺少各式各樣的Treatment，以保持最佳狀態。而在坊間芸芸療程中，激光療程較為流行，治療師可針對不同的情況或用途，使用不同激光波長適當地刺激肌膚底層細胞，從而達至不同效果，膠原增生、去斑、美白或脫毛等等的肌膚問題都能迎刃而解，方便不少愛美之人。
市面上林林總總的醫美中心皆稱能利用激光為客人解決所有肌膚問題，但哪些才是真正有效的「激光專家」？堪稱4大「光學專家」的醫美中心YOU BEAUTY、PRETTY MEDICAL、LIGHTMAC及CLINICZ，不但能夠將激光運用得出神入化，更能真正利用激光為客人解決由臉到腳的所有肌膚問題。
YOU BEAUTY人氣光學療程—「光滿肌」 用光注滿肌膚
由「性感女神」高海寧代言的YOU BEAUTY近日推出了全新人氣光學療程「光滿肌」，利用「神光精萃系統」科研級光學膚質管理，譜出光學膚質管理新定義，用「光」注滿每一寸肌膚。
一個療程4個簡單步驟，便能針對改善不同肌膚困擾，不論膠原彈性、緊緻、去皺、去斑、美白、嫩膚、收毛孔、鎖水、凹凸洞還是脫毛，為女士們兌現10項美肌承諾。無論任何膚質或年齡，YOU BEAUTY 都能利用科研級光學膚質管理，調配最合適的激光療程，直擊肌膚最底層的根源，將肌膚層層點亮，散發由內到外的肌膚光芒。
YOU BEAUTY將陸續重新裝修店舖，務求為客人帶來更舒適寬敞的環境。
查詢及優惠：https://bit.ly/3c0R2BB
PRETTY MEDICAL光學治療專家 專解決色斑、凹凸洞、暗瘡
作為光學美容的先驅的PRETTY MEDICAL，多年來憑著「深度治療」、「針對效果」及「絕不馬虎」3大原則，贏得光學治療專家的美譽，將醫美技術帶到新境界。為了讓顧客回復無瑕肌膚，重拾自信笑容， PRETTY MEDICAL的專業團隊設計出個人化兼妥善的治療方案，以光學療程配以高端醫學儀器，專注處理解決色斑、凹凸洞、暗瘡，堅持一絲不苟的貼心治療 ，可謂真正的醫美專家。
查詢及優惠：https://bit.ly/3purpMS
LIGHTMAC 皇牌「Light Me Up Pro全效面部療程」 多達14種療程配搭專屬光學
相信大家對由香香岑麗香代言、有著18年醫學美容經驗的LIGHTMAC，一點也不感陌生。其皇牌療程「Light Me Up Pro全效面部療程」，有多達14種的光學療程供選擇，自推出以來受到不少女生熱捧。資深團隊會因應客人需要及皮膚狀況，從Pico蜂巢無創膠原緊緻、CO2微束激光重點療程、Q-Switch1064激光重點去斑、M22完美脈衝嫩膚及Long-Pulse1064膠原激活等，挑選出最合適的組合，為她們配搭出專屬的光學。
CLINICZ「鑽石級4C肌膚評鑑基準」肌膚重現年輕水潤飽滿
10年來對亞洲女性進行深入研究，CLINICZ年輕醫學美容創造出多款針對改善亞洲女性肌膚問題的美肌療程。CLINICZ認為完美肌膚應擁有鑽石般璀璨閃亮，因此訂立了嶄新的鑽石級4C肌膚評鑑基準，當中蘊含4大元素︰Contour(緊緻立體輪廓)、Collagen(膠原彈性度)、Clarity(肌膚剔透度)及Complexion(肌膚色澤與水潤度)。
由韓國國手級醫生團隊精心研發的「水原共生」療程，凝聚了140種珍貴罕有的地球元素。利用醫學級先進科技，以激光水脈導入，將高濃度水分因子深深注入真皮層細胞，從而高效激活膠原底層，孕育強健膠原，令肌膚重現年輕水潤飽滿。
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YOU BEAUTY官方網頁：https://www.youbeauty.com.hk/
PRETTY MEDICAL官方網頁：https://prettymedical.com.hk/
LIGHT MAC官方網頁：https://www.lightmac.com/
CLINICZ官方網頁：https://www.clinicz.com.hk/