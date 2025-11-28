熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-11-28 13:00:00

重慶旅遊｜武隆天生三橋 重慶世遺輕遠足 變形金剛4/滿城盡帶黃金甲取景地

分享：
重慶旅遊｜武隆天生三橋 重慶世遺輕遠足 變形金剛4/滿城盡帶黃金甲取景地

重慶旅遊｜武隆天生三橋 重慶世遺輕遠足 變形金剛4/滿城盡帶黃金甲取景地

洪崖洞的夜景、解放碑的熱鬧、李子壩的輕軌穿樓奇景，可謂是最「重慶」的印象，而相比市區的熱鬧，離重慶市約180公里的武隆天生三橋，卻以壯闊而靜謐的美景，展現重慶的世遺風采，旅人既可在千錘百煉的喀斯特地貌中輕遠足，戲迷還可在這裏回味多套電影的點點滴滴！

: Joanne & Chapman
網址: https://www.travelogbook.com

沿着幽幽的步道，很快便到達雄偉得令人屏息的天龍橋。

沿着幽幽的步道，很快便到達雄偉得令人屏息的天龍橋。

地質大觀園

天生三橋，位於中國重慶市武隆區，既謂天生，自然也不是人造橋樑，分別名為天龍橋、青龍橋及黑龍橋三座巨大的天然石灰岩拱橋，橫跨深谷與天坑之上，展現了億萬年來水流侵蝕石灰岩形成的地質奇觀。三橋平均高度超過200米，站在橋下仰望，真的說不出的壯觀。大自然的精雕細啄，也為群山刻蝕出諸多奇岩異石，如栩栩如生的「神鷹天坑」、令人聯想到電影《金剛》的「猩猩石」，皆為沿途增添趣味與話題。三橋雖位處深山，但約5公里的步道卻以平路居多，即使不是山系旅人，也不會有體能焦慮。

adblk5
俯瞰天龍橋，遊人與建築都變得渺小。 垂直落差高達80米的天龍旋梯，僅數十秒便把旅人從懸崖之上送往谷底。 神鷹天坑——中間的尖石猶如大鷹的咀喙。 黑龍橋上方的岩壁，巧合地像極一頭大猩猩，眼眶與嘴巴都很神似。

尋覓電影印記

而即使未親身到過這裏，但若然你看過電影《變形金剛4》或《滿城盡帶黃金甲》，戲內不少曾進入你眼球的戰鬥場面，其實也在這裏取景。像天龍橋下的「天福官驛」便是為《滿城盡帶黃金甲》而特意搭建的仿古建築，片中黑衣刺客沿峭壁飛索而下的鏡頭，相信少影迷仍有印象。除了武俠風格，連荷里活大片也看中這裏作為史詩級的戰場，《變形金剛4》多場激烈動作戲也在天生三橋前上演，景區內展出的機械暴龍，會否喚起粉絲對柯柏文（Optimus Prime）大戰鋼鎖（Grimlock）一幕的記憶？

 

實用資訊

交通：由重慶北站乘坐火車到武隆站，視乎車次約需時2-3小時，票價人民幣24.5元/人起；然後於武隆汽車客運中心乘坐巴士到景區入口，票價人民幣10元/人。

景區門票：人民幣155 元/人

這頭機械恐龍會否勾起大家對《變形金剛4》的記憶？電影中的馴龍大戰就是在天生三橋打得沙石橫飛。 現時的天福官驛也開放給遊客參觀，內裏有不同的小店。 天龍橋下正是為拍攝《滿城盡帶黃金甲》而搭建的「天福官驛」。 《滿城盡帶黃金甲》中的一幕，黑衣刺客就是從這角度飛索而下！（網絡截圖）

追蹤am730 Google News

 
 