重慶旅遊｜武隆天生三橋 重慶世遺輕遠足 變形金剛4/滿城盡帶黃金甲取景地

洪崖洞的夜景、解放碑的熱鬧、李子壩的輕軌穿樓奇景，可謂是最「重慶」的印象，而相比市區的熱鬧，離重慶市約180公里的武隆天生三橋，卻以壯闊而靜謐的美景，展現重慶的世遺風采，旅人既可在千錘百煉的喀斯特地貌中輕遠足，戲迷還可在這裏回味多套電影的點點滴滴！

天生三橋，位於中國重慶市武隆區，既謂天生，自然也不是人造橋樑，分別名為天龍橋、青龍橋及黑龍橋三座巨大的天然石灰岩拱橋，橫跨深谷與天坑之上，展現了億萬年來水流侵蝕石灰岩形成的地質奇觀。三橋平均高度超過200米，站在橋下仰望，真的說不出的壯觀。大自然的精雕細啄，也為群山刻蝕出諸多奇岩異石，如栩栩如生的「神鷹天坑」、令人聯想到電影《金剛》的「猩猩石」，皆為沿途增添趣味與話題。三橋雖位處深山，但約5公里的步道卻以平路居多，即使不是山系旅人，也不會有體能焦慮。

尋覓電影印記

而即使未親身到過這裏，但若然你看過電影《變形金剛4》或《滿城盡帶黃金甲》，戲內不少曾進入你眼球的戰鬥場面，其實也在這裏取景。像天龍橋下的「天福官驛」便是為《滿城盡帶黃金甲》而特意搭建的仿古建築，片中黑衣刺客沿峭壁飛索而下的鏡頭，相信不少影迷仍有印象。除了武俠風格，連荷里活大片也看中這裏作為史詩級的戰場，《變形金剛4》多場激烈動作戲也在天生三橋前上演，景區內展出的機械暴龍，會否喚起粉絲對柯柏文（Optimus Prime）大戰鋼鎖（Grimlock）一幕的記憶？

實用資訊

交通：由重慶北站乘坐火車到武隆站，視乎車次約需時2-3小時，票價人民幣24.5元/人起；然後於武隆汽車客運中心乘坐巴士到景區入口，票價人民幣10元/人。

景區門票：人民幣155 元/人