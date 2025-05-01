重慶百年老字號「九園．重慶小吃」登陸屯門V City 開業優惠招牌九園包子買一送一

由即日起至5月29日每逢9日/12日或29日 ，購買九園包子可享買一送一 (適用於外賣自取)。

重慶百年老字號「九園．重慶小吃」，憑招牌九園包子名列「重慶市非物質文化遺產」，亦享有中華名小吃、重慶地標菜等榮譽。繼將軍澳店後，再進攻屯門V City開設香港第二家分店，推出開業限定優惠，由即日起至5月29日，購買九園包子可享買一送一！

非遺醬肉包餡鮮嫩多汁

不少文人名流如郭沫若、徐悲鴻、白楊等都是九園常客。招牌九園包子麵皮細膩，餡料別具匠心。重慶店必點醬肉餡包子，豬五花餡肥瘦均勻，鮮嫩多汁，醬香濃郁，加入馬蹄口感更爽。擂沙芝麻包內餡飽滿，細磨黑芝麻帶沙沙口感，一咬爆漿流沙，香氣四溢。九園包子只需$9/件，另設一客兩件的「非遺大包套餐」，口味甜鹹各一。

麵餐連飲品$38起

九園的川渝傳統麵食也貫徹正宗地道風味，食材由重慶直送抵港，出品由重慶師傅監修。必食推介重慶擔擔麵，配上秘製肉沬醬、辣子紅油、花椒碎及花生等，再加入麻醬提香，具濃郁香惹的層次；重慶小麵傳承百年風味，濃厚湯底佐以花椒、辣椒及多種配料，突顯重慶風麻辣鮮香；四川人早餐之選豌豆雜醬麵，主料是軟糯的豌豆與肉沬醬，與麵條拌勻鹹鮮濃郁。麵食套餐連飲品由$38起，好抵食！