重磅聯乘｜IKEA x Marimekko限量系列 為家居注入質感「北歐風」【內附開售日期及全系列價錢】

各位家居控留意了！IKEA 將與芬蘭國寶級品牌 Marimekko合作，推出BASTUA限量系列，推出一系列家品，包括咕𠱸、水瓶、水杯、浴簾、毛巾、香味蠟燭、長凳及小茶几等，更是Marimekko首次為跨品牌合作而設計專屬的圖案，令BASTUA成為真正獨一無二的系列，為家居注入北歐簡約氣息及儀式感，而且價格相當相宜，以水杯為例都只是$29.9，絕對值得入手！ BASTUA在瑞典語中意指「桑拿」，以北歐重要的「桑拿」文化為靈感，將桑拿房旁的大黃植物、木材、陽光和湖面波紋等元素，融合溫暖的夏日活力和北歐簡約美學，體驗猶如置身桑拿室的愜意時光，為生活帶來滿滿的幸福感。

IKEA x Marimekko BASTUA限量設計系列

專屬植物印花圖案 BASTUA系列共有4款印花，靈感來自常見於芬蘭桑拿房旁的植物——大黃樹葉。不規則形狀的寬大綠葉感覺隨性自然。 BASTUA咕𠱸便使用了大黃葉圖案，布料容易清洗，適用於室內或戶外，既可單獨豎起作為咕𠱸，又可層層堆疊成為高櫈。不鏽鋼水瓶選用另一標誌性花卉圖案，概念同樣來自桑拿房，當把水潑到熱騰騰的桑拿爐，蒸氣會形成各種形狀，看起來恰似深色牆上綻放的花卉。水瓶由耐用的不鏽鋼製成，搭配木製手抽，不但便於攜帶，也增添北歐風情。 此外，BASTUA系列推出多款玻璃餐具，靈感來自桑拿房外的湖畔，湖面泛起微微漣漪，有和煦陽光映照時折射出唯美的光影效果。仿木藝雕刻的不規則玻璃瓶身，設計柔和純粹。 Click入睇IKEA x Marimekko BASTUA限量設計產品價錢 👇🏻👇🏻👇🏻 ：

為浴室打造輕北歐桑拿風格 想在愜意的家居生活增添多一重享受，沖一個熱水涼必定是最佳選擇。色彩鮮明的BASTUA浴簾，淋浴時彷彿被巨大的大黃葉包圍，感受來自青山綠水的無限生命力，將北歐桑拿和大自然融入浴室佈置。 BASTUA長毛巾圖案的設計靈感來自北歐的傳統桑拿房木牆上的柔和刻痕，從設計配色中帶出芬蘭天空和湖面交匯的景象。毛巾有兩種尺寸，可在洗澡後使用，亦可用作檯布或茶巾，百搭實用。同時燃點BASTUA杯裝香味蠟燭，有淡淡的接骨木花、大黃和雲呢拿的香味，享受悠閒時光。 Click入睇IKEA x Marimekko BASTUA限量設計產品價錢 👇🏻👇🏻👇🏻 ：

簡約實用樺木傢具添溫暖氛圍

BASTUA系列的共有3款樺木傢俬，材質向北歐傳統桑拿房特色致敬，木系配色溫暖樸素，木紋表面質感俐落簡潔，是打造療癒系簡約傢具最佳搭配。 BASTUA掛衣架以實心樺木製成，經過處理後表面觸感細緻，呈現天然材質特有的色彩變化，具手工質感，5個掛鈎方便收納家居各類物件。BASTUA長凳材質同為實心樺木，耐用堅固，同時帶有簡約設計感。而BASTUA角几則是北歐風傢具傳統的最佳演繹，設計實用美觀並重，加高檯邊設計避免物品滑落；造型輕巧，適合放置家中不同角落，提升家居品味。