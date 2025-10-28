重陽節6大禁忌 4類人需注意

重陽節，又稱「九九重陽節」，在農曆九月初九。起源於古代中國的陰陽哲學與數字文化，傳統觀念認為奇數屬陽、偶數屬陰，而「九」是陽中之極。《周易》中有「以陽爻為九」的記載。因此，九月九日「雙九相重」，象徵陽氣最盛，被稱為「重陽」，是天地能量達巔峰的「極陽日」。但根據「物極必反」的傳統原理，陽氣極盛之時即將轉衰，陰氣漸升。古人認為重陽節的天地能量不穩，易引發邪氣、病氣與災禍，所以有一系列禁忌需要遵守。

重陽節6 大禁忌︱夫妻禁房事 傳統認為極陽之日若行房，會導致陰陽能量嚴重失衡，能量場紊亂，從而影響子嗣的孕育，難以生育 。

重陽節6 大禁忌︱避說「快樂」 由於節日氛圍應著重於避邪與穩定，過於歡快或極具陽氣能量的詞彙應避免，建議改用祝福「平安健康」以求長久安康。

重陽節6 大禁忌︱兩男忌談公事 男性屬陽，重陽為極陽之日，「兩陽相逢」容易產生對立與口角。民俗認為這一天宜迴避爭議性話題，保持和氣，以防能量場不穩帶來負面影響。

重陽節6 大禁忌︱忌送菊花 在傳統觀念中，菊花多用於祭祀場合。因此若在重陽節送給長輩菊花，可能會被誤解為詛咒對方生病或逝世。如果想表達敬意與祝福，建議改送帶有長壽寓意的劍蘭，或是象徵感恩的康乃馨，更能恰當地傳達心意。

重陽節6 大禁忌︱忌讓長輩下廚煮飯 此為孝道禁忌，旨在體恤長輩辛勞，讓他們在節日好好休息，避免在極陽日勞心勞力生火。

重陽節 5 大禁忌︱嫁出的女兒忌回娘家 為防止家運相沖，傳統認為重陽節能量不穩，嫁出的女兒若在此日回娘家，容易影響雙方家運或長輩健康。若必須回家，民間建議攜帶象徵長壽的麵線與百合花作為化煞之物。