野田咖啡大圍店限定咖啡體驗！深度品嚐DeepTaste-V3 1款咖啡豆 三種方式呈現

野田咖啡大圍店限定咖啡體驗！深度品嚐DeepTaste-V3 1款咖啡豆 三種方式深度呈現

「野田珈琲」獨創Bean to Cup新鮮焙煎概念，特地從日本採購超過90多款咖啡生豆，為客人送上「新鮮」精品咖啡的獨特風味，一向有口碑。而近日野田咖啡就在大圍圍坊分店推出限定咖啡體驗，推出「三維」探索咖啡之旅－「深度品嚐DeepTaste-V3」，將1款咖啡豆以三種方式深度呈現，咖啡迷必試！

野田咖啡全新咖啡體驗 深度品嚐DeepTaste-V3 野田珈琲在今次新推的「深度品嚐DeepTaste-V3」咖啡體驗上落足心思，從豆單中嚴選5款精品咖啡豆，並把1款咖啡豆的可能性深度呈現，從三個維度出發，分別是手沖、濃縮及自家調製，客人可以從中發掘咖啡喜好的可能性。為配合主題，店家邀請到被譽為「東方音樂詩人」蔡崇力老師，由他親自挑選背景古典音樂，讓大家品嚐DeepTaste-V3同時也能深度進入古典音樂世界。

「深度品嚐 DeepTaste-V3」鑑賞家「啡單」 精品咖啡使用豆：GBP023洪都拉斯精選山區 SHG Q證書 水洗

（每位港幣328元，包括3杯咖啡及一客自選蛋糕/酥餅，只限吧枱品嚐）

SCA評分：81.75

產區：Cordillera de Montecillos

品種：Bourbon, Catuai, Lempira

海拔：1,400-1,700 V1維度 意式濃情 醇甜朱古力

濃縮風味：平衡、甘甜、輕柔、醇厚口感、朱古力

焙煎度以Agtron分析儀計算為中焙程度，突顯出高海拔生長條件緩慢的複雜層次特性

SOE短笛Piccolo V2維度 日式原味 蜜香醇柑

手沖風味：烤蔗糖、蜜柑、清甜、醇厚口感

使用澳洲冠軍咖啡師Sasa Sestic設計的Paragon Nucleus冰石手沖咖啡架沖煮，加強甜度及香氣，突顯甜感，呈現出清香蜜柑風味。

使用器皿：Daniele Ricci 設計師2023年雅典世界咖啡比賽開發杯



V3維度 手調個性 鹿柴（單點港幣128元）

風味：青森蘋果、柑橘、檸檬草、香草

打破冷泡咖啡水泡做法，使用日本青森縣蘋果汁與洪都拉斯精選山區咖啡一起浸泡，上層加入「野田珈琲博士茶及蝶豆花」，經過多重過濾後變得清晰，咖啡師在顧客面前利用分子料理工具製作泡泡，顧客只需輕輕一敲，柑橘類香味煙泡即時爆破，飄出陣陣柑香，擴散後隨即品嚐到蘋果、柑橘、檸檬草等風味。