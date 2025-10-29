野田珈琲每日限量生產30杯低溫咖啡 幫助殘疾人士發展咖啡種植計劃

這款極低溫咖啡的製作原理相當講究，製作過程不僅保留咖啡的原汁原味，還能讓顧客享受到薄薄的牛奶或椰奶沙冰。在研發這款咖啡過程中，野田珈琲團隊面臨了不少挑戰。他們必須控制咖啡、牛奶及玻璃杯表面結晶「露」的狀態。過多霜塊會影響口感，甚至影響衛生。因此團隊對器材和溫度進行了細緻的調整，確保杯面僅形成薄薄一層的結露，從而提供最佳的飲用體驗。野田珈琲還在這款飲品還加入煙霧視覺效果，讓顧客在品嘗之餘，視覺也能感受到極低溫美妙。這款期間限定飲品，店內每天僅供應約30杯，確保每杯咖啡品質。

日本職人咖啡店「野田珈琲生豆專門店+焙煎」近日推出新穎的極低溫咖啡其獨特製作方式，原理使用專業極低溫冷凍器材把玻璃杯冷藏，倒入牛奶/椰奶，再加入濃縮咖啡，創造一杯極低溫的咖啡風味。

除了極低溫咖啡，野田珈琲還引進一款由殘疾咖啡生產者及其照顧家庭出品的精品咖啡。這些咖啡來自於位於哥倫比亞考卡省的ASODINZA協會，該協會成立於2000年，旨在幫助殘疾人士發展咖啡種植計劃，至今已有約40名成員參與。他們在1,800米海拔的咖啡園用心栽種咖啡，部分收益用於協會的日常開支。野田珈琲特別支持這項計劃，讓每位顧客在享用這款咖啡時，都能感受到那份幸福與快樂。

這款咖啡種植計劃的手沖咖啡，包含檸檬草、烏龍茶、黑蔗糖和堅果；而濃縮風味則融合莓果、檸檬草、黑糖、甘蔗和烏龍茶的獨特味道。讓咖啡愛好者在品嘗中，都能盡情享受多層次味覺體驗。