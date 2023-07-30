野田珈琲@圍方Under the Roof 新設米芝蓮甜品師主理野甜屋 繼續發揚職人精神

沙田最潮新地標圍方(The Wai)，匯聚近150間特色商戶，佔地4,000呎的Under the Roof，內裡的「野田珈琲生豆專門店+焙煎」內專設「新鮮 焙煎」房，客人可觀看咖啡生豆、焙煎和沖煮的不同環節，「新鮮焙煎Bean to Cup」15分鐘購物體驗。還有米芝蓮二星的甜品師坐鎮的「野甜屋」，為客人帶來賞心悅目的日式甜品。

由日本團隊負責咖啡生豆採購的「野田珈琲」，新店增設Roasting Laboratory焙煎室，歡迎客人預約親身體驗咖啡沖煮，從20多種不同專業咖啡器具挑選出自己偏好，再於90款咖啡豆中選出適合自己的口味。在野田珈琲專業咖啡師 協助下，客人可於15分鐘內自己萃取出一杯「好」咖啡，體驗「職人」常用的不同咖啡器具以及沖煮咖啡的樂趣。

新店限定有機墨西哥精品咖啡 豆

為慶祝新店開業，特別引入一款日本JAS有機認證的墨西哥瓦哈卡蜜糖咖啡豆(SCA評分82)， 由Unecafe聯盟認可，以持續及可發展幫助小農種植咖啡。由於墨西哥瓦哈卡小農使用傳統棕櫚墊Petate Dry方法處理咖啡， 獨特產生出甜感高且擁有蜜糖的風味，新鮮焙煎售價$358/300g， 手沖咖啡每杯$88/。