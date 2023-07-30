野田珈琲@圍方Under the Roof 新設米芝蓮甜品師主理野甜屋 繼續發揚職人精神

沙田最潮新地標圍方(The Wai)，匯聚近150間特色商戶，佔地4,000呎的Under the Roof，內裡的「野田珈琲生豆專門店+焙煎」內專設「新鮮 焙煎」房，客人可觀看咖啡生豆、焙煎和沖煮的不同環節，「新鮮焙煎Bean to Cup」15分鐘購物體驗。還有米芝蓮二星的甜品師坐鎮的「野甜屋」，為客人帶來賞心悅目的日式甜品。
由日本團隊負責咖啡生豆採購的「野田珈琲」，新店增設Roasting Laboratory焙煎室，歡迎客人預約親身體驗咖啡沖煮，從20多種不同專業咖啡器具挑選出自己偏好，再於90款咖啡豆中選出適合自己的口味。在野田珈琲專業咖啡師 協助下，客人可於15分鐘內自己萃取出一杯「好」咖啡，體驗「職人」常用的不同咖啡器具以及沖煮咖啡的樂趣。
新店限定有機墨西哥精品咖啡豆
為慶祝新店開業，特別引入一款日本JAS有機認證的墨西哥瓦哈卡蜜糖咖啡豆(SCA評分82)， 由Unecafe聯盟認可，以持續及可發展幫助小農種植咖啡。由於墨西哥瓦哈卡小農使用傳統棕櫚墊Petate Dry方法處理咖啡， 獨特產生出甜感高且擁有蜜糖的風味，新鮮焙煎售價$358/300g， 手沖咖啡每杯$88/。
新設洋食甜品部「野甜屋」
新店為顧客帶來更多驚喜，店內一隅開設首間「野甜屋」洋食甜品部，請來曾任職米芝蓮二星的甜品師、日籍餅師及野田資深烘焙師團隊共同企劃，研發多款日系風格創意甜品。顧客可以挑選喜愛 的精品咖啡，配搭賞心悅目的甜品，悠閒地享受一趟味覺之旅。
新店限定活動 探索咖啡世界
店內備有20多款咖啡器具、Roasting Laboratory焙煎室，以及咖啡師指導，收費每位$120(一對一服務限時15分鐘，最多兩位顧客，必須預約)，學習手沖咖啡豆金額與餐牌上可選擇的手沖咖啡豆價錢一致，由$68至$198，視乎客人選擇。
顧客享用完「咖啡沖煮體驗」後，手沖咖啡豆之使用金額可於即日用作購物抵銷(只限體驗活動內客人選擇之指定咖啡豆購物抵銷，其餘餐飲、食品、咖啡器具除外。)