野田珈琲 x LOBBY by Hair Corner聯乘概念店Under the Roof 進駐大圍站地標圍方

港鐵大圍站最新地標圍方(The Wai)將於下月22日正式試業，設有4層商舖樓層的圍方，匯聚近150個商戶，為區內外居民及顧客提供與別不同的精彩體驗。 總樓面面積約65萬平方呎的圍方商場，坐落於港鐵大圍站上蓋，圍方設有多個出入口及新建行人天橋，連接車站、公共運輸交匯處及區內主要屋苑等區域。商場地理位置優越，不單位於擁雙綫匯聚的大圍站，亦鄰近大老山隧道、城門隧道、獅子山隧道等多條主要隧道，四通八達，方便市民往來港九新界各區。

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