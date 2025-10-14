野餐攻略｜帳篷/濕紙巾/Board Game裝備清單整合

入秋後便是適合野餐的季節，不少人都會趁着週末與家人或朋友野餐，雖然野餐時要攜帶的裝備比露營少，但仍有不少東西需要事前準備。以下整合了5類野餐裝備的清單，讓大家可以準備充足地野餐。

野餐最重要便是可以舒適地坐或躺在草地上，因此一定要帶較為厚實及大小充足的野餐墊，而且最好具備防水功能，方便不小心弄髒墊子時可以快速清理。而其他基本裝備亦應以為野餐時營造舒適的環境為主，以防因環境或天氣破壞野餐的好心情。

野餐基本裝備清單

1.帳篷／天幕(遮擋陽光或雨水)

2.野餐墊

3.摺疊懶人枱

4.野餐凳(建議長時間野餐時準備)

5.便攜充電器(以防因長時間使用而用盡電話電量)