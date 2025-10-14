熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-10-14 11:11:00

野餐攻略｜帳篷/濕紙巾/Board Game裝備清單整合

分享：
野餐攻略｜帳篷/濕紙巾/Board Game裝備清單整合

野餐攻略｜帳篷/濕紙巾/Board Game裝備清單整合

入秋後便是適合野餐的季節，不少人都會趁着週末與家人或朋友野餐，雖然野餐時要攜帶的裝備比露營少，但仍有不少東西需要事前準備。以下整合了5類野餐裝備的清單，讓大家可以準備充足地野餐。

野餐最重要便是可以舒適地坐或躺在草地上，因此一定要帶較為厚實及大小充足的野餐墊，而且最好具備防水功能，方便不小心弄髒墊子時可以快速清理。而其他基本裝備亦應以為野餐時營造舒適的環境為主，以防因環境或天氣破壞野餐的好心情。

野餐基本裝備清單

1.帳篷／天幕(遮擋陽光或雨水)

2.野餐墊

3.摺疊懶人枱

4.野餐凳(建議長時間野餐時準備)

5.便攜充電器(以防因長時間使用而用盡電話電量)

秋天屬於特別適合野餐的季節。 野餐墊需要大小充足才方便躺下。 如果想更舒適地坐著，可以攜帶有椅背的野餐椅。

野餐時需要自行處理所有垃圾，所以建議攜帶充足的清潔裝備，讓野餐完結時的清潔過程變得快捷又輕鬆。而野餐時雙手亦需經常清潔，帶同濕紙巾、免洗搓手液等可節省前往洗手間清潔的時間。

野餐清潔裝備清單：

1.紙巾(建議準備抽取式紙巾)

2.濕紙巾

3.餐紙巾

4.垃圾袋

5.酒精/消毒搓手液

adblk5
抽取式的紙巾更方便使用。 濕紙巾可以方便抹手和清潔野餐墊。 野餐後需要帶走垃圾，建議帶同垃圾袋方便處理。

不少人野餐時都會攜帶各自準備好的食物，建議最好先與同行人士配合，以防攜帶重覆的飲食，而食物亦應以不同種類及方便進食、收納為主，同時建議準備清理口腔的用品，以便餐後可以繼續舒適地耍樂。

野餐餐飲裝備清單：

1.主食(壽司、三文治、PIZZA等) 

2.小食(甜品應盡快進食，以防吸引螞蟻)

3.零食(建議選擇量少的獨立包裝零食)

4.水果(應選擇不易氧化及方便食用的水果，例如提子、車厘子等) 

5.飲品(建議選擇獨立包裝飲品)

6.水

7.餐具(叉、匙羹、筷子、碗/碟)

8.餐刀(如所帶食物中含有需分食的食物)

9.牙籤/牙線(方便清潔牙縫)

10.便攜漱口水/薄荷糖(清除飯後口氣)

攜帶的食物應以方便進食為主。 零食和飲品建議以獨立包裝為主。 帶同牙籤或牙線可以方便清理用餐後口腔的不適感。

如果想盡情享受野餐的樂趣，可以準備方便拍照或消遣玩樂的裝備，同時可以用音樂、裝飾等來增加野餐的氣氛。而消遣玩樂的裝備最好按人數準備，以防因遊戲的人數限制而讓同行朋友或家人被忽略。

野餐拍照／消遣裝備清單：

1.便攜喇叭

2.野餐籃

3.泡泡機

4.氣球

5.鏡子

6.假花

7.啤牌

8.Board Game

不少人都喜歡在野餐時拍照。 野餐籃、酒杯等道具可以增加拍照時的氣氛。 假花、鏡子等都是不少人喜歡攜帶的拍照道具。

大部分野餐場所都在户外或無瓦遮頭的地方，為了防止太陽紫外線或蚊蟲的侵害，應該帶同相關的防護裝備，多準備更可借給同行的友人或家人，讓大家可以舒適愉快地野餐。

野餐防護裝備：

1.太陽眼鏡

2.遮

3.帽子

4.無比滴/止痕藥膏

5.防曬用品(防曬液/防曬噴霧等)

6.急救包(包含膠布、消毒藥水、繃帶等)

7.防蚊用品(蚊怕水、防蚊手帶、蚊貼等)

帽子可以幫助遮擋太陽。 在戶外難免會受蚊蟲影響，建議使用防蚊蟲產品保護自己。 戶外容易遇到各種意外，攜帶急救用品可幫助盡快進行簡單的急救措施。

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News