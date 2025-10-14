野餐攻略｜帳篷/濕紙巾/Board Game裝備清單整合

入秋後便是適合野餐的季節，不少人都會趁着週末與家人或朋友野餐，雖然野餐時要攜帶的裝備比露營少，但仍有不少東西需要事前準備。以下整合了5類野餐裝備的清單，讓大家可以準備充足地野餐。
野餐最重要便是可以舒適地坐或躺在草地上，因此一定要帶較為厚實及大小充足的野餐墊，而且最好具備防水功能，方便不小心弄髒墊子時可以快速清理。而其他基本裝備亦應以為野餐時營造舒適的環境為主，以防因環境或天氣破壞野餐的好心情。
野餐基本裝備清單
1.帳篷／天幕(遮擋陽光或雨水)
2.野餐墊
3.摺疊懶人枱
4.野餐凳(建議長時間野餐時準備)
5.便攜充電器(以防因長時間使用而用盡電話電量)
野餐時需要自行處理所有垃圾，所以建議攜帶充足的清潔裝備，讓野餐完結時的清潔過程變得快捷又輕鬆。而野餐時雙手亦需經常清潔，帶同濕紙巾、免洗搓手液等可節省前往洗手間清潔的時間。
野餐清潔裝備清單：
1.紙巾(建議準備抽取式紙巾)
2.濕紙巾
3.餐紙巾
4.垃圾袋
5.酒精/消毒搓手液
不少人野餐時都會攜帶各自準備好的食物，建議最好先與同行人士配合，以防攜帶重覆的飲食，而食物亦應以不同種類及方便進食、收納為主，同時建議準備清理口腔的用品，以便餐後可以繼續舒適地耍樂。
野餐餐飲裝備清單：
1.主食(壽司、三文治、PIZZA等)
2.小食(甜品應盡快進食，以防吸引螞蟻)
3.零食(建議選擇量少的獨立包裝零食)
4.水果(應選擇不易氧化及方便食用的水果，例如提子、車厘子等)
5.飲品(建議選擇獨立包裝飲品)
6.水
7.餐具(叉、匙羹、筷子、碗/碟)
8.餐刀(如所帶食物中含有需分食的食物)
9.牙籤/牙線(方便清潔牙縫)
10.便攜漱口水/薄荷糖(清除飯後口氣)
如果想盡情享受野餐的樂趣，可以準備方便拍照或消遣玩樂的裝備，同時可以用音樂、裝飾等來增加野餐的氣氛。而消遣玩樂的裝備最好按人數準備，以防因遊戲的人數限制而讓同行朋友或家人被忽略。
野餐拍照／消遣裝備清單：
1.便攜喇叭
2.野餐籃
3.泡泡機
4.氣球
5.鏡子
6.假花
7.啤牌
8.Board Game
大部分野餐場所都在户外或無瓦遮頭的地方，為了防止太陽紫外線或蚊蟲的侵害，應該帶同相關的防護裝備，多準備更可借給同行的友人或家人，讓大家可以舒適愉快地野餐。
野餐防護裝備：
1.太陽眼鏡
2.遮
3.帽子
4.無比滴/止痕藥膏
5.防曬用品(防曬液/防曬噴霧等)
6.急救包(包含膠布、消毒藥水、繃帶等)
7.防蚊用品(蚊怕水、防蚊手帶、蚊貼等)