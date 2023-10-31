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生活
2023-10-31 12:00:00

野餐攻略｜熱門地點宜避開？！5個野餐必須注意事項

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野餐攻略｜熱門地點宜避開？！5個野餐必須注意事項

野餐攻略｜熱門地點宜避開？！5個野餐必須注意事項

天氣逐漸轉涼，不少人都選擇在假日野餐，但即使是簡單的野餐，亦有需要注意的事項，讓野餐的過程變得更為順暢。以下就整理了時間、選址、裝備、飲食和衣着共5個方面的野餐注意事項，讓大家可以順利野餐！

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野餐注意｜時間：時刻留意天氣預報

不少人都會選擇趁着週末去野餐，但最好時刻留意該區的天氣情況，當日如果有機會下雨，最好改期或改地址，以免造成不便而影響心情。而野餐時間最好選在正午過後，以免因烈日當空而增加中暑機會。

不少人都喜歡天氣轉涼時野餐。 留意當日天氣特別重要，可以預先在天文台的網站上了解各區的天氣情況。 盡量選擇在藍天白雲的情況下野餐，拍照的時候特別好看。

野餐注意｜選址：交通方便為先

香港設有不少野餐用地，建議進行野餐的時候，最好選擇交通方便的非熱門地點為主，以避開擁擠的人群。同時最好配備洗手間在附近，以防需要使用時耗時過久。而選擇位置時最好在涼快的樹蔭附近，避免在花叢或暴露土地的草叢附近，以防蚊蟲或螞蟻的攻擊。

盡量避免選擇在過多的草叢邊。 附近備有洗手間的郊野公園或野餐地更為方便。 選擇交通方便的地方亦特別重要。

野餐注意｜裝備：舒適為主

野餐的時候最重要便是帶同野餐墊，即使只有兩個人進行野餐，野餐墊都應該越大越好，方便可以隨時躺在野餐墊上休息，而且應該選擇防水型的野餐墊，以方便清潔和整理。如果當日野餐的時間較長，更可以帶同有靠背的野餐椅或具遮擋陽光功能的天幕或帳篷。而為了讓野餐的時候更加舒適，最好帶一整包紙巾或卷紙，不但可以在抹手時使用，還可以預防食物或飲品灑落時處理。同時可以再帶一包濕紙巾代替洗手時使用，並且準備好垃圾袋，方便當日完結時清理。

野餐墊應該越大越好，方便躺下來休息。 如果需要長時間野餐，最好帶同有靠背的野餐墊。 帶同濕紙巾、紙巾和垃圾袋可以方便清潔時使用。

野餐注意｜飲食：食物提前準備 

野餐時的飲食最好提前準備或買好，例如預先清洗和切好水果、蛋糕甜品按人數分好等，以防當日遇到售罄的情況或需在現場花時間和工具處理。而且應避免帶同煮食用具在現場直接烹調，一來需要增加帶同的行李，二來還容易受到環境約束，預先準備可以防止意外的情況。而飲品方面則不建議帶容易碎裂的玻璃杯，最好選擇附有瓶蓋的樽裝飲品，既方便攜帶，又不用擔心在野餐期間容易倒瀉。

野餐食物可以預先準備和分裝。 時間不足的話可於當日直接購入。 水果建議在當日早上預先切好及以冰袋保存。

野餐注意｜衣着：做好防曬防蚊措施

野餐的時候需要長時間在戶外環境，因此一定要做好防曬措施，除了面部和頸部需要塗防曬外，露出在陽光下的身體部份都需要使用防曬，同時應該帶同防曬噴霧、防曬帽、太陽眼鏡等，方便在戶外補防曬和保障活動時的防曬效果。而無論在任何季節，戶外的蚊蟲都十分活躍，最好帶同蚊怕水、蚊貼、防蚊手帶、止痕膏等，做好防蚊蟲措施。

在戶外野餐的時候一定要做好防曬措施。 在戶外兩小時左右便需要補一次防曬。 即使天氣轉涼亦需要做好防蚊準備，免受蚊蟲攻擊。
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