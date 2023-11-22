野餐攻略｜秋天宜野餐！ 野餐裝備清單整合

入秋後便是適合野餐的季節，不少人都會趁着週末與家人或朋友野餐，雖然野餐時要攜帶的裝備比露營少，但仍有不少東西需要事前準備。以下整合了5類野餐裝備的清單，讓大家可以準備充足地野餐。

野餐裝備｜基本裝備 野餐最重要便是可以舒適地坐或躺在草地上，因此一定要帶較為厚實及大小充足的野餐墊，而且最好具備防水功能，方便不小心弄髒墊子時可以快速清理。而其他基本裝備亦應以為野餐時營造舒適的環境為主，以防因環境或天氣破壞野餐的好心情。 基本裝備清單： 1.帳篷／天幕(遮擋陽光或雨水) 2.野餐墊 3.摺疊懶人枱 4.野餐凳(建議長時間野餐時準備) 5.便攜充電器(以防因長時間使用而用盡電話電量)

野餐裝備｜清潔裝備 野餐時需要自行處理所有垃圾，所以建議攜帶充足的清潔裝備，讓野餐完結時的清潔過程變得快捷又輕鬆。而野餐時雙手亦需經常清潔，帶同濕紙巾、免洗搓手液等可節省前往洗手間清潔的時間。 清潔裝備清單： 1.紙巾(建議準備抽取式紙巾) 2.濕紙巾 3.餐紙巾 4.垃圾袋 5.酒精/消毒搓手液

野餐裝備｜餐飲裝備 不少人野餐時都會攜帶各自準備好的食物，建議最好先與同行人士配合，以防攜帶重覆的飲食，而食物亦應以不同種類及方便進食、收納為主，同時建議準備清理口腔的用品，以便餐後可以繼續舒適地耍樂。 餐飲裝備清單： 1.主食(壽司、三明治、PIZZA等) 2.小食(甜點應盡快進食，以防吸引螞蟻) 3.零食(建議選擇量少的獨立包裝零食) 4.水果(應選擇不易氧化及方便食用的水果，例如提子、車厘子等) 5.飲品(建議選擇獨立包裝飲品) 6.水 7.餐具(叉、匙羹、筷子、碗/碟) 8.餐刀(如所帶食物中含有需分食的食物) 9.牙籤/牙線(方便清潔牙縫) 10.便攜漱口水/薄荷糖(清除飯後口氣)

野餐裝備｜拍照／消遣裝備 如果想盡情享受野餐的樂趣，可以準備方便拍照或消遣玩樂的裝備，同時可以用音樂、裝飾等來增加野餐的氣氛。而消遣玩樂的裝備最好按人數準備，以防因遊戲的人數限制而讓同行朋友或家人被忽略。 拍照／消遣裝備清單： 1.便攜喇叭 2.野餐籃 3.泡泡機 4.氣球 5.鏡子 6.假花 7.啤牌 8.Board Game