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2023-04-13 18:45:00

金像奬2023｜香港電影金像獎最新花絮照曝光 揭示毛舜筠、林明禎、呂爵安及柳應廷的紅地毯妝容秘密

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金像奬2023｜香港電影金像獎最新花絮照曝光 揭示毛舜筠、林明禎、呂爵安及柳應廷的紅地毯妝容秘密

金像奬2023｜香港電影金像獎最新花絮照曝光 揭示毛舜筠、林明禎、呂爵安及柳應廷的紅地毯妝容秘密

《第41屆香港電影金像奬頒獎典禮》將於今個星期日舉行，相信各個單位都已進入的倒數階段，早前公布的場刊已惹起一波話題，英國紅地毯化妝品牌Charlotte Tilbury成為《第41屆香港電影金像奬》大會指定香水、化妝及護膚品贊助商，拍攝當日為一眾候選人化妝，品牌亦分享部份候選人化妝，包括鄭秀文、毛舜筠、林明禎、呂爵安及柳應廷等的妝容秘密，讓大家窺探眾星使用的底妝及彩妝產品。

來自英國的美容殿堂級大師Charlotte Tilbury擁超過30年經驗，在每年的奧斯卡、格林美及拉丁葛萊美等矚目頒獎典禮上，為不少國際級歌星影后和名模如ModonnaKate Moss Nicole Kidman等打造華麗紅地毯妝容，令同名品牌成為鎂光燈下的必選妝品。

鄭秀文｜憑《阿媽有咗第二個》入圍候選最佳女主角

 

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鄭秀文 憑《阿媽有咗第二個》入圍候選最佳女主角 AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION 輕盈無瑕粉底液– 2 NEUTRAL AIRBRUSH FLAWLESS POWDER 輕盈無瑕蜜粉– 1 FAIR MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏– PILLOW TALK

毛舜筠 ｜憑《阿媽有咗第二個》入圍候選最佳女主角

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毛舜筠憑《阿媽有咗第二個》入圍候選最佳女主角 AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION 輕盈無瑕粉底液 – 2 NEUTRAL 及 3 NEUTRAL AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉– 1 FAIR，MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏– RED CARPET RED CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜

林明禎 ｜首度以《飯戲攻心》入圍最佳女配角

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呂爵安｜憑《闔家辣》及《過時‧過節》獲得最佳新演員雙提名

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呂爵安憑《闔家辣》及《過時‧過節》獲得最佳新演員雙提名。 AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION 輕盈無瑕粉底液– 3 NEUTRAL AIRBRUSH FLAWLESS POWDER 輕盈無瑕蜜粉 – 1 FAIR AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 定妝噴霧

柳應廷｜憑《阿媽有咗第二個》入圍候選最佳新演員

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