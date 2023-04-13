金像奬2023｜香港電影金像獎最新花絮照曝光 揭示毛舜筠、林明禎、呂爵安及柳應廷的紅地毯妝容秘密

《第41屆香港電影金像奬頒獎典禮》將於今個星期日舉行，相信各個單位都已進入的倒數階段，早前公布的場刊已惹起一波話題，英國紅地毯化妝品牌Charlotte Tilbury成為《第41屆香港電影金像奬》大會指定香水、化妝及護膚品贊助商，拍攝當日為一眾候選人化妝，品牌亦分享部份候選人化妝，包括鄭秀文、毛舜筠、林明禎、呂爵安及柳應廷等的妝容秘密，讓大家窺探眾星使用的底妝及彩妝產品。

來自英國的美容殿堂級大師Charlotte Tilbury擁超過30年經驗，在每年的奧斯卡、格林美及拉丁葛萊美等矚目頒獎典禮上，為不少國際級歌星影后和名模如Modonna、Kate Moss及 Nicole Kidman等打造華麗紅地毯妝容，令同名品牌成為鎂光燈下的必選妝品。

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