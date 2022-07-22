金像獎2022｜第40屆香港電影金像獎頒獎禮 女星紅地毯妝容逐個看

《第40屆香港電影金像獎》日前結束，各界除了關注最後獎項究竟花落誰手，一眾女星們在紅地毯上的打扮也是大家焦點所在。法國嬌蘭作為本屆金像獎大會指定香水、化妝及護膚品贊助商，品牌更分享一眾女星的金像獎妝容秘密武器。 金像獎女星紅地毯妝容｜周秀娜

周秀娜憑着電影《馬達‧蓮娜》再度入圍金像獎最佳女主角，心情仍然激動的她在紅地毯上既優雅又高貴得體。化妝師為周秀娜化上溫柔中帶點嫵媚的妝容，用上Guerlain全新OMBRES G鎏金深邃四色眼影中以莓粉棕色爲主調的N°530 Majestic Rose，再塗上全新Rouge G寶石唇膏瑰麗絲絨金屬系列N°530 Magnetic Rose，締造自信柔媚妝效，就像玫瑰般嬌艷動人。

金像獎女星紅地毯妝容｜王丹妮

影壇新人王丹妮初次入圍金像獎便獲得最佳女主角及最佳新演員兩項提名，她表示被提名對她來説是很大的鼓勵和認同，也特別感恩有機會參與《梅艷芳》拍攝。化妝師為Louise選用色彩亮麗奪目的眼影和唇膏，以打造型格、深邃誘人的紅地毯妝容。眼影用上Guerlain OMBRES G鎏金深邃四色眼影N°214 Exotic Orchid，酒紅色與金色的配搭，突顯女性成熟姿色。配上Rouge G寶石唇膏瑰麗絲絨金屬系列N°214 Exotic Red鮮艷大紅唇色，性感而不失莊重，氣場盛開。

金像獎女星紅地毯妝容｜劉雅瑟

憑電影《智齒》首次角逐最佳女主角的劉雅瑟心情興奮，她以標志性及肩短髮亮相紅地毯，給人幹練、俐落感。妝容方面，劉雅瑟選用了Guerlain OMBRES G鎏金深邃四色眼影N°555 Metal Butterfly，糅合粉紅色、橙色、金色和啡色，散發如蝴蝶翅膀般迷人的金屬光芒。再塗上誘人的玫瑰粉紅色Rouge G寶石唇膏瑰麗絲絨金屬系列（N°880 Magnetic Red），令妝容更精緻，突顯成熟韻味。

金像獎女星紅地毯妝容｜廖子妤