foodpanda今年再次以「盛饌支持」的名義，贊助「第43屆香港電影金像獎」，繼續透過美饌力撐本地文化及電影業。foodpanda今年將推出金像獎獨家優惠，與影迷一同慶祝這項年度影壇盛事！

foodpanda今年繼續擔任香港電影金像獎的主要合作夥伴，為前期籌備工作及典禮當日提供數千份豐盛餐飲，助台前幕後團隊呈獻頒獎典禮。 當日星光熠熠的紅地毯上，foodpanda將派出品牌大使Pau-Pau的專車，載滿多款人氣本地及國際美食，包括日式甜品西樹泡芙Chez Choux，獨家於foodpanda平台上架的法式麵包店Maison Kayser、米芝蓮必比登推介媽咪雞蛋仔Mammy Pancake、精品咖啡店Cupping Room和人氣台式茶飲天仁茗茶Tenren’s Tea，與入圍的電影業人員及一眾頒獎禮嘉賓迎接這個璀璨時刻，並以精美餐點與他們「萬歲」同賀。

金像獎期間推出限定優惠 為慶祝第43屆香港電影金像獎，foodpanda更特別推出一系列驚喜優惠。由即日起至4月30日，登記pandapro並輸入優惠碼「FILMPRO」即享免費試用pandapro 1個月，享受無限次免運費、美食外送或自取高達6折優惠，及生活百貨獨家折扣。於精選餐廳嗌外送，用優惠碼「PANDADEAL」，即慳高達$150！

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贏 foodpanda 優惠券 同時，foodpanda與ViuTV推出《歎外賣 撐香港電影集氣賞》互動遊戲。由即日起到4月25日及4月27日頒獎典禮當日，於集氣時段內留意ViuTV「一齊睇」直播畫面，當Pau-Pau出現在螢幕，掃描畫面左上角的QR code，進入「集氣區」點擊「集氣」按鈕，為喜愛的入圍電影按讚支持，有機會贏取foodpanda優惠券。每個時段將送出160份獎品，先到先得，一同為香港電影金像獎集氣加油！