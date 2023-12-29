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生活
2023-12-29 10:30:00

金怡假期35周年推極地豪華郵輪團 精選產品低至5折優惠 6天四川團低至$1,990

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金怡假期35周年推極地豪華郵輪團 精選產品低至5折優惠 6天四川團低至$1,990

金怡假期35周年推極地豪華郵輪團 精選產品低至5折優惠 6天四川團低至$1,990

今年適逢金怡假期邁向35周年，為慶祝達成重要里程碑，金怡假期與其姊妹公司金彩假期攜手合作，共同推出一系精彩的優惠活動，並開拓冷門及極地深度旅程。即睇詳情！

作為深度遊先驅，金怡假期一直主打冷門線路。在邁向35周年的重要時刻，進一步拓闊版圖，分別推出南極及北極深度探索旅行團。極地旅程可是人生中夢寐以求的圓夢之旅，大家可以趁機親眼欣賞北極熊、企鵝等極地生物，以最豪華舒適的旅遊方式親身體驗南北兩極的迷人魅力。

金怡假期推出南極及北極深度探索旅行團。 金怡假期推出南極及北極深度探索旅行團。 金怡假期推出南極及北極深度探索旅行團。

與金彩假期攜手合作 精選產品低至5折優惠

金怡假期的35周年優惠產品仍採用全包價，團費包含機場稅、機場建設稅、燃油附加費以及全程服務費等費用。行程路線安排別具心思，發掘多條冷門線路，包括不丹、塞浦路斯 、馬爾他、古巴、中亞細亞及高加索等地區，滿足深度遊需求。與此同時，金彩假期推出「6天四川旅行團」，團費原價$3,980起，現以5折震撼價$1,990起推出。65歲或以上長者報名指定旅行團額外可享高達$800折扣，優惠團隊包括市場上罕見的「14天北疆深度遊」和「8天中原古都」，讓孝順的子女們帶著父母一起出走旅行吧！

即睇全部旅行團詳情！

讀者專屬優惠 農曆新年團每位額外再減$2,000

35周年優惠產品中，除了享受金怡假期的折扣外，所有農曆新年出發的團隊（除杜拜DXB6P之外）還可享受讀者專屬優惠！即日起至19日，於金怡假期網站或門市，報名指定新年出發的團隊，並輸入優惠碼【PR2000】，每位參加者即可再獲得額外的$2,000折扣。名額有限，先到先得！僅適用於金怡假期。

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讀者專屬優惠 金怡假期農曆新年團每位額外再減$2,000

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