金怡假期35周年推極地豪華郵輪團 精選產品低至5折優惠 6天四川團低至$1,990

作為深度遊先驅，金怡假期一直主打冷門線路。在邁向35周年的重要時刻，進一步拓闊版圖，分別推出南極及北極深度探索旅行團。極地旅程可是人生中夢寐以求的圓夢之旅，大家可以趁機親眼欣賞北極熊、企鵝等極地生物，以最豪華舒適的旅遊方式親身體驗南北兩極的迷人魅力。

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金怡假期的35周年優惠產品仍採用全包價，團費包含機場稅、機場建設稅、燃油附加費以及全程服務費等費用。行程路線安排別具心思，發掘多條冷門線路，包括不丹、塞浦路斯 、馬爾他、古巴、中亞細亞及高加索等地區，滿足深度遊需求。與此同時，金彩假期推出「6天四川旅行團」，團費原價$3,980起，現以5折震撼價$1,990起推出。65歲或以上長者報名指定旅行團額外可享高達$800折扣，優惠團隊包括市場上罕見的「14天北疆深度遊」和「8天中原古都」，讓孝順的子女們帶著父母一起出走旅行吧！