金智媛任THE WHOO全球代言人 3系列同步升級 調節肌膚平衡

韓國護膚品牌THE WHOO今年重塑品牌形象，宣布由韓國著名演員金智媛為最新全球品牌代言人，以「雅緻美學靈感女神」形象詮釋現代優雅之美，宣揚韓國宮廷文化的和諧平衡之道，品牌的3個系列亦同步升級，打造彈性、水漾、亮白的健康美肌。

THE WHOO鑽研宮廷秘方，從中發掘韓方智慧，覓得原料和成分中的完美配搭比例，同時融合現代創新科技，將原材料功效萃取昇華至全新面貌，打造品牌獨有的宮廷肌膚美學。

THE WHOO持續研究皇室貢品「拱辰丹」，製作出現有拱辰秘丹配方，今次升級利用活性追蹤技術導出其中3種關鍵活性成分——糖蛋白、精氨酸、谷氨酸，進一步強化至500倍濃縮高效成分，以肌膚為根本、提升彈性為原則，並融入至「拱辰享」、「拱辰享水」、「拱辰享雪」3個系列，分別針對肌膚初老、舒緩鎮靜及亮白護理，有效調節肌膚平衡、營造和諧且完美的肌膚狀態。

由3種關鍵活性成分完美配合而成的拱辰Solution有效修復受損膠原蛋白組織及促進提升肌膚彈性，締造健康肌膚平衡狀態。糖蛋白作為肌膚真皮層蛋白質的核心要素，能將彈力細胞與膠原蛋白黏合，建構成肌膚的堅實彈力支撐；精氨酸不但是抑制細胞死亡的重要營養，更可促進彈力細胞生長；而谷氨酸則有助緊緻皮膚屏障和皮膚表層密度，協同提升肌膚彈力泉源。