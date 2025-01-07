金鐘新派中菜「䭘」滿漢全席主題「滿漢壹零捌」套餐 $1,399/位食康帝烤乳豬＋雲南猴子腦

位於金鐘太古廣場內的多元感官中菜體驗空間「䭘」，近日以滿漢全席為靈感，推出全新的「滿漢壹零捌」10.8 道菜套餐。菜單融合滿、漢兩族的飲食文化精萃，將經典名菜重新演繹，製作中充滿故事的巧手菜式，當中包括以滿漢全席「陸八珍」之一的熊掌為靈感的「如意熊掌伴草八珍」、用豆腐花製成的「雲南猴子腦」等，不論視覺、聽覺、味覺等在這場盛宴中都會有驚喜！

今次全新「滿漢壹零捌」10.8 道菜套餐（$1,399/位，需提前預訂），主要以清朝康熙皇帝六十六歲大壽特設的「滿漢全席」為創作主題。滿漢全席原有一百零八道菜，主廚團隊以此為靈感，糅合漢、滿兩族，以及宮廷菜與地方佳餚，創製出全新的 10.8 道菜，每道菜皆為一個歷史故事：從努爾哈赤的驍勇善戰，到康熙皇帝的文治武功，再到慈禧太后的奢華品味，主廚團隊將清朝歷史名人與滿漢全席的精髓巧妙融合，讓客人感受清朝宮廷的奢華與神秘。

菜式方面，有深受康熙皇帝喜愛的「康帝烤乳豬」，餐廳廚師選用日本櫻花木燒烤原隻乳豬，肉質滿載煙燻香氣。據說慈禧太后每天都會享用一碗燕窩養顏，今次廚師嚴選上等官燕，搭配珍稀的乳鴿蛋，用上湯慢火細燉四小時以上，熬製出一碗膠質豐富「太后鴿子蛋燴官燕」。

另外還有兩道以滿漢全席「陸八珍」所創作的主菜，分別為「如意熊掌伴草八珍」及「雲南猴子腦」。前者將豬大腿肉釀入豬皮，並以黑虎掌菌提味，再用腰果細緻地勾勒出熊掌的形狀；蒸熟後澆上鮮濃的蠔油茨，搭配猴頭菇、羊肚菌、銀耳等珍貴的「草八珍」；後者用豆腐花凍取代這道禁菜，配搭雲南米線和雲南昭通醬，微辣惹味，令人一吃難忘。還有必試的「炭燒公子鵝」，廚師改良了宴席菜式之一燒子鵝的做法，在約五斤重的公鵝中釀入花膠，經過慢火炭烤，花膠飽吸鵝油香氣，配合烤得皮脆肉嫩的燒鵝，奢華美味。



䭘

地址：金鐘金鐘道 88 號太古廣場 LG1 樓 002 號舖 (wellwellwell 內)

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