金鐘飲茶｜Dim Sum Library高質新品 以茶入饌！龍井蝦餃/伯爵茶流心包/普洱茶燻雞

金鐘美食推介｜Dim Sum Library點心新登場

Dim Sum Library出品向來質素好，今次全新「Tearoom Collection」同樣吸引。必試經典龍井蝦餃($78/三件)，以龍井茶葉製成半透明綠色的外皮，入口散發濃郁芳香，配上蝦肉和豬肉餡料，粒粒晶瑩又飽滿。另外普洱茶燻本地農場雞($248)亦以中式茗茶特別製作，工序繁多講究，先將農家鮮雞以秘製香料滷水及慢煮，再加入普洱、龍井、紅糖及大米，雞皮在煙燻過程中會變為褐紅色，其後再將雞肉去骨後再放在茶葉上，肉質柔嫩，吸盡普洱香氣精華。而伯爵茶流心包($65/三件)則是人氣之選，黑色麵包外皮綴以金色貓頭鷹手繪圖案，咬開為牛奶忌廉餡料，味道帶有伯爵茶獨有的柑橘香味，值得一試！

除了美食，更有四款茶香雞尾酒及無酒精雞尾酒同步登場，如清新蘋果龍井茶、雞尾酒「心震」等。心水推介漸變玫瑰($100)，加入Ketel One伏特加、香片、自家製玫瑰糖漿及少量玫瑰花瓣製成，賣相精緻。



Dim Sum Library

地址：香港金鐘太古廣場1樓124號舖

電話：3643 0088