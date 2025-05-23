金鐘麥當勞推Around the World 系列 獨家食全球分店人氣美食！必試美國/加拿大/紐西蘭/澳洲4款限定漢堡

金鐘麥當勞旗艦店翻新後以全新形象登場，店舖採用「Ray+」設計，融合創意、高科技等元素，除了增加30%的用餐空間外，更是全港首間增設智能保溫櫃的麥當勞餐廳。由即日起金鐘店新推期間限定Around the World 系列，獨家送上全球麥當勞的人氣美食，包括美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、韓國和法國，讓各位留在香港都吃到多國滋味！

金鐘麥當勞 必試Around the World 系列 適逢香港麥當勞50周年，麥當勞特別推出「金鐘麥當勞 2.0」獨有的全新美食。即日起店舖限定供應Around the World 系列期間限定餐單，搜羅世界各地麥當勞的漢堡、甜品和飲品，包括美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、韓國、法國以及香港，為大家呈獻「世界級」美食！



4款限定漢堡飽 新系列包括4款漢堡飽，來自美國麥當勞的 BLT Angus Burger （ BLT 安格斯），鬆軟芝麻圓麵包夾著軟嫩多汁的安格斯牛肉，並加入經典 BLT 三大食材－香脆的蘋果木燻脆煙肉、清爽的羅馬生菜及蕃茄片，搭配特製煙燻醬和車打芝士，香濃惹味，層次豐富！加拿大麥當勞的 BLT Crispy Chicken Burger（ BLT 脆雞堡），微辣且帶有豐富香料風味的脆爆雞腿塊搭配 BLT食材和經典麥香雞醬，喜歡juicy炸雞的話必試！澳洲麥當勞的 Triple Cheeseburger（三層芝士漢堡)份量十足，加入洋蔥粒香煎的三層 100%純牛肉搭配三層香軟芝士、芥末、蕃茄醬和酸瓜，每口都驚喜滿足！還有全新 Go Green 選擇，紐西蘭麥當勞的 Salad Burger（田園沙律飽）用上多種新鮮蔬菜，包括爽脆生菜絲、開胃蕃茄和爽脆洋蔥條，搭配麥香雞醬、酸瓜和車打芝士，清新又輕盈。

韓國/法國麥當勞驚喜甜品 Around the World 系列的甜品同樣有驚喜！必食來自韓國麥當勞的 Bite Sized Choco Churros（朱古力肉桂迷你脆條），外層炸得金黃鬆脆，內裡是幼滑香濃的牛奶朱古力醬，並附上獨立包裝的上肉桂糖糖粉，可按喜好自行曬上，令香氣更突出。來自法國麥當勞的 McPops 迷你冬甩同樣值得一試，入口煙韌鬆軟，一盒兩個的迷你冬甩分別有香莓和朱古力內餡，如同傳統法式甜品一樣甜蜜美味。

