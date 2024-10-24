針對都市人健康痛點 持續創新與研發 日本NeoYouth美康萊 引領自然出眾健康美｜至尊NMN品牌大獎 及 至尊美肌瘦身品牌大獎 | 真．生活至尊品牌大獎2024

「真正的健康與美麗，應該是由內而外，源自於身體之內而散發於外在，只有身體健康才能展現出長久、自然和出眾的健康美。」憑藉這個理念，美康萊環球有限公司創辦人陳嘉莉女士（Sara）一直帶領美康萊成為健康和美容領域的領航者，並透過專業務實的研究團隊與創新的科研技術，結合優質成分和有效的專利配方，不斷研發出品質卓越、安全可靠、易於服用的保健產品。Sara認為，唯有「終身學習」，才能增強自身的知識和視野，引領社會對真正健康美的全新認知，持續滋養個人、家庭及社會的身心健康。 終身學習文化 保持市場競爭力 Sara會定期參加各類商業課程和行業講座，以增強自身的知識和視野，並與業界同行進行深入交流。這種持續學習的態度不僅對她個人發展有益，也為整個公司樹立了榜樣：「終身學習是我們公司的核心理念。我們致力於建立一個重視學習和成長的企業文化，促進員工之間的協作，並鼓勵與分銷商之間的知識交流。這不僅能提升員工的專業技能，也能增強整體團隊的凝聚力。」Sara補充，透過內部培訓、外部進修、公司探訪和工作坊等多種方式，能幫助員工在職業生涯中不斷成長，而這些培訓計劃亦能提升員工的專業能力和職業素養，使其在快速變化的市場中保持競爭力。

香港及日本專業團隊

為消費者提供最優質選擇 美康萊持續致力於產品創新和研發，例如2022年便推出日本NeoYouth美康萊NMN15000+12000Ex，採用五重逆齡配方，並以100%高純度日本製NMN為賣點，而今年更推出全港首個Everest NMN和美肌產品Merrilady。Sara指，美康萊的日本及香港專業醫護團隊針對都市人的健康痛點進行研發，採用高純度、世界頂級的天然成分和有國際臨床實驗的配方，優化產品的效果和品質。「與此同時，我們亦積極拓展與環境、社會及公司治理（ESG）相關的服務，包括研發非基因改造（Non-GMO）、無麩質（Gluten-Free）產品，以及獲得日本厚生勞動省食物安全重點控制（HACCP）認證和素食認證。這些認證不僅符合相關的標準，也展示了我們對可持續發展的承諾。」

多元化線上線下推廣策略

推動行業發展建立共同利益 面對疫後消費者購買行為改變及市場上出現的惡性價格戰，Sara坦言，經濟不穩導致本港消費者支出減少，影響產品需求。為此，美康萊積極透過多元化的線上線下推廣策略提高市場曝光率，例如贊助熱門節目和推出廣告，由劉穎鏇代言的瘦身產品廣告亦於今年8月在電視台首播，同時亦不斷拓展不同型式的合作推廣，至今在港已逾200家分銷店。「這些合作不僅推動了銷量，也促進了行業的整體發展。例如我們於2022年5月與和黃集團旗下的『生活易』合作，向其二十多萬會員提供購物優惠，並透過港鐵月台廣告廣泛宣傳，藉以推動行業發展並建立共同利益。」 Sara續指，美康萊亦引入以客為主的客戶關係管理系統（CRM），能夠精準追蹤客戶的需求和偏好，從而提供更個性化的服務和建議，進一步增強客戶的滿意度；並定期在美康萊的社交平台發佈健康資訊，提升顧客的健康知識與選購能力，而她每月更會在媒體發表健康資訊專欄，幫助顧客了解產品成分的價值及健康養生，有助於推動行業的整體發展。

擴大合作網絡 將美康萊帶到大中華及亞太區市場 香港市場固然是美康萊的據點，然而澳門、大灣區、新加坡和台灣等地，市場潛力同樣巨大。Sara表示，去年已積極尋求與更多醫療中心、連鎖髮廊和健身中心建立長期合作關係，增加美康萊品牌的銷售渠道，並推出新系列產品，以滿足市場對健康和美容的多樣化需求。「此外，透過參加香港貿易發展局及中旅巴士商城的平台，開發國內及大灣區市場。我們最近亦得到澳門商家的邀請合作，希望能逐步有序地，將美康萊品牌帶到大中華地區及亞太區。」