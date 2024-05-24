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生活
2024-05-24 09:00:00

鈣思寶x SKECHERS多重「營」爆驚喜推動健康⽣活⽇常

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鈣思寶x SKECHERS多重「營」爆驚喜推動健康⽣活⽇常

鈣思寶x SKECHERS多重「營」爆驚喜推動健康⽣活⽇常

維他奶™鈣思寶™直專注為家提供營養豐富、比*、低糖同零膽固醇嘅植物奶飲品，滿不同⼈⼠嘅健康需要**運動休閒鞋履品牌SKECHERS 專注為家鑽研創新舒適科技，SKECHERS GO WALK®健步鞋系列全照顧不同家的運動所需，無論活或運動健都能為雙腳帶來非凡的舒適體驗。兩品牌深信健康都可以好Chill好「營」，因此今次度合作，由即起展開連串線上及線下宣傳活動，於全港多區化成為「營」健康Buddies，無論常飲食定做運動都可以陪住你尋找最合適⾃⼰「營」健康Lifestyle，由內外「營」出健常。

*與全脂奶比較 (參考澳洲新蘭食品標準管理局的全脂奶營養資料作計算)

**根據中國營養素參考值計

分鐘測出體潛藏九「營」

今次維他奶™鈣思寶™聯同SKECHERS率先為家帶來嶄新的健康格測試，幫你找出專屬九「營」。只需於網站回答10條簡單問題，就可以即時測出你的Buddy（最適合你的維他奶™鈣思寶™產品）以及Go Walk Buddy（最適合你的SKECHERS GO WALK®鞋履），完成測試後更可即時領取$5鈣思寶優惠券！

維他奶™️鈣思寶™️飲出健康日常 維他奶™鈣思寶™聯乘SKECHERS化身成為日常至「營」健康Buddies_Campaign

「營」健康Buddies Van巡遊全港 ⽤⾏動陪你由內外「營」出健康

品牌攜⼿⽤⾏持你建立健康常好習慣！由下星期三起(529⽇⾄62)連五派出維他奶™鈣思寶™聯乘SKECHERS「營」健康Buddies Van，於指定⽇⼦及時間駛到10個指定地點同家分享健康資訊，並玩有獎遊戲，參加者只需於運動平衝板上答中簡單問題，即可換領SKECHERS價值港幣100元購物優惠券張。同時，家只需向現場的「Buddy」同「Go Walk Buddy」展LikeFollow @VitasoyCalciPlusHK Facebook@vitasoy Instagram，即可獲贈維他奶™鈣思寶™盒及限時優惠券張。

*禮物及優惠數量有限，送完即

*所有優惠受指定條款約束，維他奶™及SKECHERS HONG KONG保留最終決定權。

維他奶™鈣思寶™聯乘SKECHERS至「營」健康Buddies Va

維他奶™鈣思寶™聯乘SKECHERS至「營」健康Buddies Va

維他奶™鈣思寶™ 聯乘SKECHERS多重健康驚喜優惠浪接浪

驚喜「營」Buddies健康「賞」抽獎*630，只需於香港特別政區境內任何零售點或網店購買26包裝維他奶™鈣思寶™系列產品（以單發票計算），於活動期內將有效電收據或機印單透過指定 WhatsApp號碼（9420 2186）登記，即可參加抽獎。獎品包括： SKECHERS全年免費鞋履禮券總值港幣14,000元（1名）；SKECHERS GO WALK® Workout Walker健步鞋對（10名）；三賞鈣思寶™ 14 Days健康 Buddies禮盒份（50名），送出禮物總值超過港幣50,000元。

驚喜SKECHERS市期間限定「營」Giveaways*619期間，只需於任何零售點購買維他奶™ 鈣思寶™系列產品，保留有效機印單或列印電收據到SKECHERS市，即可換領別注版SKECHERS Tote bag個及港幣 50元禮券張。同時，於SKECHERS市惠顧任何SKECHERS產品，即送維他奶™鈣思寶™盒。精彩宣傳活動，加上多重豐富禮物及驚喜優惠，家記得Mark低活動期，⼀⿑盡情參加，等兩品牌化成的「營」Buddies陪住你「營」出健康飲食及運動好習慣！

*禮物及優惠數量有限，送完即

*所有優惠受指定條款約束，維他奶™及SKECHERS HONG KONG保留最終決定權。

*推廣意的競賽牌照號碼：58621

至「營」Buddies健康日「賞」大抽獎 至「營」Giveaways 維他奶™️鈣思寶™️高鈣杏仁奶 - 250毫升 維他奶™️鈣思寶™️高鈣原味豆奶 - 250毫升 維他奶™️鈣思寶™️高鈣高蛋白質豆奶 - 250毫升 維他奶™️鈣思寶™️高鈣植物回醇豆奶 - 250毫升 維他奶™️鈣思寶™️高鈣無糖原味豆奶 - 250毫升 維他奶™️鈣思寶™️高鈣燕麥奶 - 250毫升 維他奶™️鈣思寶™️高鈣燕麥豆奶 - 250毫升 維他奶™鈣思寶™ 聯乘 SKECHERS 推動健康⽇常宣傳活動⽇程
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