鈣思寶x SKECHERS多重「營」爆驚喜推動健康⽣活⽇常

維他奶™鈣思寶™⼀直專注為⼤家提供營養豐富、比⽜奶⾼鈣*、低糖同零膽固醇嘅植物奶飲品，滿⾜不同⼈⼠每⽇嘅健康需要**。⽽運動休閒鞋履品牌SKECHERS 專注為⽤家鑽研創新舒適科技，SKECHERS GO WALK®健步鞋系列全⾯照顧不同⽤家的運動所需，無論⽇常⽣活或運動健⾝都能為雙腳帶來非凡的舒適體驗。兩⼤品牌深信健康都可以好Chill好「營」，因此今次⾸度合作，由即⽇起展開連串線上及線下宣傳活動，於全港多區化⾝成為⽇常⾄「營」健康Buddies，無論⽇常飲食定做運動都可以陪住你尋找最合適⾃⼰的⾄「營」健康Lifestyle，由內⽽外「營」出健康⽇常。 *與全脂⽜奶比較 (參考澳洲新⻄蘭食品標準管理局的全脂⽜奶營養資料作計算) **根據中國營養素參考值計 ⼀ 分鐘測出 ⾝ 體潛藏九「營」 ⼈ 格 今次維他奶™鈣思寶™聯同SKECHERS率先為⼤家帶來嶄新的健康⼈格測試，幫你找出專屬九「營」⼈格。只需於網站回答10條簡單問題，就可以即時測出你的⾼鈣Buddy（最適合你的維他奶™鈣思寶™產品）以及Go Walk Buddy（最適合你的SKECHERS GO WALK®鞋履），完成測試後更可即時領取$5鈣思寶優惠券！

⾄ 「營」健康 Buddies Van 巡遊全港 ⽤⾏ 動陪你由內 ⽽ 外「營」出健康 ⽇ 常 兩⼤品牌攜⼿⽤⾏動⽀持你建立健康⽇常好習慣！由下星期三起(即5⽉29⽇⾄6⽉2⽇)⼀連五⽇派出維他奶™鈣思寶™聯乘SKECHERS⾄「營」健康Buddies Van，於指定⽇⼦及時間駛到10個指定地點同⼤家分享健康資訊，並⼤玩有獎⼩遊戲，參加者只需於運動平衝板上答中簡單問題，即可換領SKECHERS價值港幣100元購物優惠券⼀張。同時，⼤家只需向現場的「⾼鈣Buddy」同「Go Walk Buddy」展⽰已Like、Follow @VitasoyCalciPlusHK Facebook同@vitasoy Instagram專⾴，即可獲贈維他奶™鈣思寶™⼀盒及限時優惠券⼀張。 *禮物及優惠數量有限，送完即⽌。 *所有優惠受指定條款約束，維他奶™及SKECHERS HONG KONG保留最終決定權。

維他奶™鈣思寶™聯乘SKECHERS至「營」健康Buddies Va