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生活
2024-06-27 10:00:00

鉤針時尚Crochet Trend今年回歸 $359入手INTIQUE自家定製編織單品

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鉤針時尚Crochet Trend今年回歸 $359入手INTIQUE自家定製編織單品

鉤針時尚Crochet Trend今年回歸 $359入手INTIQUE自家定製編織單品

鉤針編織(Crochet)潮流近年回歸，由連身裙、短上衣等服飾，以至比堅尼、漁夫帽及迷你手袋等配飾，都找到這些浪費的波希米亞元素，繽紛的圖案為造型增加色彩，更散發夏日休閒度假感覺。本地時尚品牌INTIQUE今季以自家設計及定製的直紋鉤針編織圖案及繡花布料，創作背心及長裙套裝，向這些傳統手工藝致敬，同時為夏日造型更添質感。

INTIQUE以自家設計及定製的直紋鉤針編織圖案，創作背心及長裙套裝。 INTIQUE以自家設計及定製的直紋鉤針編織圖案，創作背心及長裙套裝。

自家定製鉤針編織套裝

重點推介的鉤針編織套裝，直紋編織圖案由INTIQUE自家訂製，並以短版背心及直身長裙呈現，只需簡單配上米色或白色上衣打底即可出門。特別設計的直紋編織圖案更有助修飾身型，拉長雙腿比例。

鉤針編織單品還有另一款藍灰色調選擇，建議配合冷色調單品，襯出淡雅氣質。如以具波浪感的飄逸芭蕾風背心配上直身長裙，掃走夏日悶熱感。

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Strappy Sheer Top $459、Crochet Maxi Skirt $599 Crochet Strappy Top $359、Crochet Maxi Skirt $599 Crochet Strappy Top $359、Crochet Maxi Skirt $599

全新Fancy Embroidery Fabric繡花布料 展現精緻手工藝

除了鉤針編織，INTIQUE亦設計全新Fancy Embroidery Fabric繡花布料，此獨特布料由多條布條編織而成，精緻之餘亦充滿設計感，同時不會過於花巧，適用於各類型日常場合，散發獨有的個性美，亦向年輕一代重申傳統精緻布料手工藝的重要性。

特別適合上班族的Fancy Embroidery Fabric背心，以知性時尚的淺米灰色呈現，精緻編織工藝為簡潔的剪裁設計添上亮點。Cording Embroidery Cropped Top $399、Belted Casual Pants $499 背心以米色及泥黃色相間襯托編織圖案，背心邊緣的流蘇設計添上小心思點綴。Tank Dress Twins Set $699

INTIQUE線上線下季中優惠

INTIQUE 6月推出季中優惠，由即日起，凡於INTIQUE 門店購物滿$1,500，即可成為INTIQUEVIP，更可獲Welcome Coupon Pack一份。INTIQUE VIP購買 4 件正價或減價貨品，即可享額外8折購物優惠，而其他客人亦享 85折優惠。此外，Mid Season Sale期間更有多款精選貨品以7折發售。優惠同時適用於門市及網上商店。

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