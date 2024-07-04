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2024-07-04 11:28:00

銀行力推視像面試作首輪篩選 畢業生必知6大準備事項助過關

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銀行力推視像面試作首輪篩選 畢業生必知6大準備事項助過關

銀行力推視像面試作首輪篩選 畢業生必知6大準備事項助過關

又到一年一度的Video Interview (VI) 時間了！相信大家對Video Interview都不陌生，即是「對着鏡頭錄影作答」的面試模式，而過程中，同學並不會與真人（HR或面試官）直接對話。不少面試很拿手的同學，一面對鏡頭時，就變得尷尷尬尬，不懂得如何應對！但其實只要了解清楚Video Interview模式，亦非想像般難完成！

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

Video Interview對報工的重要性？

1. Video Interview直接決定你能否通過Initial Screening

很多同學未必知道，其實大部分公司的Video Interview都屬於Initial Screening的一部分！有些公司會要求你：同時完成Aptitude Test及VI、先做Aptitude Test後VI，甚或只做VI。
換言之，當你申請空缺工後，系統便會直接發送VI給你，如果未能通過，HR甚至可能連你辛辛苦苦完成的CV也不看一下，更遑論收到面試邀請！
**注意：很多投行、銀行Analyst Programs都已經開始了Video-In啦！

2. Video-In定必會成為主流

Video-In有助HR節省不少Scheduling及Admin時間，又可透過科技篩選走部分Candidates，令請人流程更順暢，所以這種面試形式只會慢慢普及，甚至逐漸取代過往的HR Interview成為主流！因此要報工的同學，又怎可以不會做VI呢？
 

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Video-In順利過關的6個必知注意事項

 1. 準時完成

一般而言，同學需於收到Video-In後的48小時至7日內完成，電郵會列明Deadline時間，不論同學有多忙，也千萬別錯過deadline，因為電腦系統通常會於到期日直接關閉Access Right，若果錯過deadline，想求公司為你重啟登入權限，一來很麻煩，二來公司亦未必會受理，所以如期完成VI很重要！

2. 確保電腦設備運作正常順暢

Video-In對硬件的要求較高，同學必需確保電腦有足夠電源、網絡暢順、收音錄影功能良好等。尤其是會於旅行或隔離期間，在酒店房做Video-In的同學，更需要事先確保網絡訊號良好，不會中途斷線，影響VI進行。

3. 大部分Video-In都是「一Take過」，沒重答機會！

做VI時，當電腦畫面出現問題後，你必需於指定時間內作答，不論答錯或答得不好，也不會再有重答機會，因此事前練習很重要，同學不妨事先用電腦錄下自己的表現，確保自己於真實面試時不會太緊張，並留意自己的態勢或說話表現是否自然流暢，熟能生巧，多試、多練幾次就會有信心！

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4. 請清晰、有系統地表述你的答案！

以往做HR-In時，如果回答不好，HR有機會問Follow Up問題，讓你有機會解釋「補鑊」。但Video-In每條問題只有一次答題機會，限時之內回答後，就不能時光倒流一句話！所以請你盡量有條理地答題，讓HR或系統較容易理解你的回答。

5. 預備常問題目有絕對優勢！

Video-In的問題類型與以往的HR-In相當近似，例如自我介紹、Behavioral Question、Why this company等問題，所以可以及早準備此類題目。

6. 留意衣著打扮！

雖然是Common Sense，但最後都要提醒同學：VI會將你的衣著儀容「紀錄在案」，記得打扮大方得體，別穿球衣或瑜珈服就去做VI啊！

希望同學看完以上Tips後，都能信心大增，更有勇氣去打開VI開始做啦！

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