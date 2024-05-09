銅鑼灣利園山如何消失？開平道、恩平道、新寧道、新會道有何共通點？

利希慎向怡和購渣甸山 發展鴉片場 上市公司希慎興業是銅鑼灣的「大地主」，如今在區內擁有利園1至6期、利舞台廣場、希慎廣場及禮頓中心等物業。集團與銅鑼灣的淵源，可由100年前創辦人利希慎購入渣甸山說起。 利希慎家族是香港名門，創辦人利希慎在美國夏威夷出世，父親是祖籍廣東四邑的美國華工利良奕。1897年，年約17歲的利希慎來到香港，最初從事布匹買賣，後來兼營鴉片，生意愈做愈大，累積財富，更得到「鴉片大王」的稱號。

渣甸山變利園山 建遊樂場 利舞臺 1920年代市民娛樂選擇不多，集劇場、遊藝場及酒樓於一身的利園遊樂園，不但景色怡人，更提供射擊場、飛鏢場等新穎的遊樂設施，活動之多，交通之便，開業不久便成為「港島四大名園」（跑馬地愉園、樟園、北角名園、銅鑼灣利園）之首。 另外利氏又在山下興建全港第一間設有旋轉舞台、設計金碧輝煌的戲曲中心兼戲院「利舞臺」。山上山下互相輝映，百樣精彩，利園山也因而成為一代港人的娛樂地標。 延伸閱讀：利舞臺｜孝順母親而建的劇院 一代巨星搖籃

利希慎中環遇刺亡 利銘澤接掌家業 1928年，一宗奪命槍案改寫家族的部署。4月30日，利希慎在中環九如坊被人連開三槍刺殺斃命，利園陷入財困。年僅23歲的兒子利銘澤臨危受命，從英國返港接掌家業。面對家族財政危機，他堅持不變賣任何產業，成功渡過難關，亦為戰後利氏發展地產提供有利條件。 1950年代，銅鑼灣成為戰後香港第一個大型填海工程，逐漸由倉庫廠房工業區，轉型成商住潮流發展區。利氏亦把利園山夷平大規模重建，山泥都拿去填海，變成維多利亞公園一部分。 延伸閱讀：維園原是避風塘 啟用半世紀 歲晚年宵最墟冚

利園一帶街道 命名充滿利氏家族色彩 作為銅鑼灣的大地主，利園一帶的街道命名充滿利氏家族色彩：以創辦人利希慎及元配妻子黃蘭芳命名的「希慎道」和「蘭芳道」；因利園山命名的「利園山道」；由故鄉廣東四邑取名的「新寧道」（台山的舊稱）、「開平道」、「恩平道」及「新會道」；記念四邑著名學者陳白沙和梁啟超命名的「白沙道」和「啟超道」等，與同區充滿英資色彩的街道名稱相映成趣。 延伸閱讀：香港街道故事｜銅鑼灣鬧市曾有企鵝出巡？糖街有糖廠？東角何來角？