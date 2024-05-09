銅鑼灣利園山如何消失？開平道、恩平道、新寧道、新會道有何共通點？

香港歷史，可由銅鑼灣東角一帶，曾是最大英資洋行怡和（前稱渣甸洋行）的根據地說起，這從怡和街、渣甸街、百德新街等街名可知一二。但越過軒尼詩道，穿過渣甸坊，利園一帶的街道名稱，如新寧道、恩平道等，命名風格卻截然不同。
文章出處：「當代中國」網站
回望百多年前，利園一帶仍屬怡和所有，是一座小山，因建有洋行大班別墅得名「渣甸山」。1920年代，利園創辦人利希慎向怡和買下渣甸山，將之開發成「利園山」；其後將小山夷平，發展地產。由渣甸山到利園山，英資到華資，銅鑼灣的滄海桑田，正好折射出戰後香江的民風及社會轉變。
利希慎向怡和購渣甸山 發展鴉片場
上市公司希慎興業是銅鑼灣的「大地主」，如今在區內擁有利園1至6期、利舞台廣場、希慎廣場及禮頓中心等物業。集團與銅鑼灣的淵源，可由100年前創辦人利希慎購入渣甸山說起。
利希慎家族是香港名門，創辦人利希慎在美國夏威夷出世，父親是祖籍廣東四邑的美國華工利良奕。1897年，年約17歲的利希慎來到香港，最初從事布匹買賣，後來兼營鴉片，生意愈做愈大，累積財富，更得到「鴉片大王」的稱號。
風水師：能興旺家業 利希慎拍板買渣甸山
1923年，利希慎成立希慎置業，以380多萬元向怡和洋行購入古稱「鵝頭山」的「渣甸山」，據引述，這宗交易當年轟動社會，標誌華商實力提升。這筆交易背後，據悉還有一則風水傳說。
相傳交易落實前，有風水相士向利希慎進言，指銅鑼灣至灣仔地形像一隻展翅欲飛的大鵝，認為利氏購入作為「鵝頭」的鵝頭山，能夠興旺家業。
最終利氏拍板向怡和買下土地，打算興建鴉片提煉場。不過受1920年代中後期的歐美禁煙運動影響，鴉片廠最終沒建成。1923年，利氏把鵝頭山發展成主題遊樂場「利園」，並把山頭易名作「利園山」。
渣甸山變利園山 建遊樂場 利舞臺
1920年代市民娛樂選擇不多，集劇場、遊藝場及酒樓於一身的利園遊樂園，不但景色怡人，更提供射擊場、飛鏢場等新穎的遊樂設施，活動之多，交通之便，開業不久便成為「港島四大名園」（跑馬地愉園、樟園、北角名園、銅鑼灣利園）之首。
另外利氏又在山下興建全港第一間設有旋轉舞台、設計金碧輝煌的戲曲中心兼戲院「利舞臺」。山上山下互相輝映，百樣精彩，利園山也因而成為一代港人的娛樂地標。
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利希慎中環遇刺亡 利銘澤接掌家業
1928年，一宗奪命槍案改寫家族的部署。4月30日，利希慎在中環九如坊被人連開三槍刺殺斃命，利園陷入財困。年僅23歲的兒子利銘澤臨危受命，從英國返港接掌家業。面對家族財政危機，他堅持不變賣任何產業，成功渡過難關，亦為戰後利氏發展地產提供有利條件。
1950年代，銅鑼灣成為戰後香港第一個大型填海工程，逐漸由倉庫廠房工業區，轉型成商住潮流發展區。利氏亦把利園山夷平大規模重建，山泥都拿去填海，變成維多利亞公園一部分。
利園一帶街道 命名充滿利氏家族色彩
作為銅鑼灣的大地主，利園一帶的街道命名充滿利氏家族色彩：以創辦人利希慎及元配妻子黃蘭芳命名的「希慎道」和「蘭芳道」；因利園山命名的「利園山道」；由故鄉廣東四邑取名的「新寧道」（台山的舊稱）、「開平道」、「恩平道」及「新會道」；記念四邑著名學者陳白沙和梁啟超命名的「白沙道」和「啟超道」等，與同區充滿英資色彩的街道名稱相映成趣。
一個世紀以來，銅鑼灣變化很大，山被夷平，建築換了又換；陪伴港人成長的利園、利舞臺、大丸或三越百貨，以及拍過《英雄本色》的新寧大廈，有的消失，有的變了樣；昔日的英資大地主怡和亦已遷冊海外。但無論銅鑼灣怎樣變，這些地方，都是一個時代印記，都是市民心中獨一無二的存在。