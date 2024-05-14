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生活
2024-05-14 16:00:00

銅鑼灣好去處｜陳卓賢Ian個人展覽登陸時代廣場！三大主題房間/生日限定巨型扭蛋機/主題自拍亭

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銅鑼灣好去處｜陳卓賢Ian個人展覽登陸時代廣場！三大主題房間/生日限定巨型扭蛋機/主題自拍亭

銅鑼灣好去處｜陳卓賢Ian個人展覽登陸時代廣場！三大主題房間/生日限定巨型扭蛋機/主題自拍亭

各位Hellosss留意！今年陳卓賢國際歌迷會（香港）再次為6月生日的陳卓賢Ian，舉辦以陳卓賢為主題的個人展覽作生日應援。展覽以Ian喜歡的藍色貫穿整個活動，並以Ian早前特意拍攝的全新一輯造型相片，貫穿整個展覽獨家展出。展覽除了於露天廣場設置三大主題房間，帶大眾深入認識Ian的不同面向外，地庫1樓更設有Ian生日限定巨型扭蛋機，以及主題即影即有相機，讓一眾粉絲與Ian拍照留念，即睇內文詳情一同為陳卓賢慶祝生日啦！

陳卓賢Ian個人展覽登陸時代廣場！三大主題房間/生日限定巨型扭蛋機/主題自拍亭

陳卓賢Ian個人展覽登陸時代廣場！三大主題房間/生日限定巨型扭蛋機/主題自拍亭

陳卓賢國際歌迷會（香港）於去年所舉辦的「伊人森弦@Ian's Asteroid I609」展覽掀起全城熱話，今年歌迷會將延續去年神話，於2024524日至616日期間在銅鑼灣時代廣場舉行以「Inimitable : I - nfinity / 獨一無限」為主題的陳卓賢個人展覽，以Ian喜歡的藍色貫穿整個活動

陳卓賢Ian生日個人展覽露天廣場三大主題房間打卡位

露天廣場設置三大主題房間，帶大眾深入認識Ian的不同面向。Ian Room」及「Sporty Room」以Ian音樂作品和運動興趣為主題，分別展現才華洋溢和活潑好動的Ian。而Living Room」則呈現Ian日常生活中的小細節

Inimitable : I - nfinity / 獨一無限 「Living Room」呈現Ian日常生活中的小細節 Sporty Room 展現活潑好動的Ian Ian Room 展現才華洋溢的Ian

陳卓賢Ian生日個人展覽全新造型照／生日限定巨型扭蛋機／主題自拍亭

銅鑼灣時代廣場地庫1樓，場內除了有陳卓賢Ian的全新造型照打卡位外，展覽更特設Ian生日限定巨型扭蛋機，以及主題即影即有自拍亭，讓一眾粉絲與Ian拍照留念！

Ian生日主題相框 Ian生日主題相框 電話繩吊片 電話繩吊片 扣針 束頭筋 束頭筋 匙扣 匙扣 Memo Pad Ian生日主題即影即有自拍亭 Ian生日主題即影即有自拍亭 Ian生日主題即影即有自拍亭 全新造型照打卡位

Inimitable : I - nfinity / 獨一無限」陳卓賢個人展覽

日期︰2024524日至616日（首日將於晚上6時預覽活動後開放）

時間︰上午10時至晚上10

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及地庫1

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