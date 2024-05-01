銅鑼灣放題｜銅鑼灣最新和牛壽喜燒放題店「肉佐」 $228起90分鐘任食 開業送原隻龍蝦刺身 母親節母親免費

銅鑼灣放題推介！和牛壽喜燒放題店「肉佐」最近在銅鑼灣新開業，餐廳主打優質肉類及海鮮，食客可以品嚐傳統的關東風壽喜燒，無限量任食宮城縣產仙台 A5 霜降黑毛和牛。放題最平$228起90分鐘任食，性價比高！

銅鑼灣和牛壽喜燒放題店「肉佐」

和牛壽喜燒放題店「肉佐」特別邀請到日籍米芝蓮星廚長本輝彥先生設計及秘製招牌壽喜燒醬汁，為食客提供關東風和牛壽喜燒體驗。店家提供多款優質肉類及海鮮，包括：澳洲和牛牛舌、日本北海道豚肉、日本廣島蠔、松葉蟹、日本帆立貝及墨魚等，全部可以關東風壽喜燒及涮涮鍋的方式無限量添加品嚐，同時更有藍旗吞拿魚壽司、白身魚刺身及三文魚刺身等高品質的壽司刺身的任食選擇。