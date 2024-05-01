銅鑼灣放題｜銅鑼灣最新和牛壽喜燒放題店「肉佐」 $228起90分鐘任食 開業送原隻龍蝦刺身 母親節母親免費

銅鑼灣放題推介！和牛壽喜燒放題店「肉佐」最近在銅鑼灣新開業，餐廳主打優質肉類及海鮮，食客可以品嚐傳統的關東風壽喜燒，無限量任食宮城縣產仙台 A5 霜降黑毛和牛。放題最平$228起90分鐘任食，性價比高！
銅鑼灣和牛壽喜燒放題店「肉佐」
和牛壽喜燒放題店「肉佐」特別邀請到日籍米芝蓮星廚長本輝彥先生設計及秘製招牌壽喜燒醬汁，為食客提供關東風和牛壽喜燒體驗。店家提供多款優質肉類及海鮮，包括：澳洲和牛牛舌、日本北海道豚肉、日本廣島蠔、松葉蟹、日本帆立貝及墨魚等，全部可以關東風壽喜燒及涮涮鍋的方式無限量添加品嚐，同時更有藍旗吞拿魚壽司、白身魚刺身及三文魚刺身等高品質的壽司刺身的任食選擇。
5種高質放題套餐
放題共分成5種級別，級別 1 的餐目成人每位只需$228起，可在 90 分鐘內無限任食美國穀飼牛肩胛、美國安格斯肥牛片、日本特選豚腩和日本櫻姫雞，一共79項食物選擇。如果想任食壽司刺身，推介選擇級別 3 (成人$398/位) ，套餐包含美國黑安格斯牛小排、美國黑安格斯牛板腱、美國安格斯牛肩肉、日本特選豚腩、紐西蘭羊肉片、日本櫻姫雞、三文魚刺身及 15 款壽司等，一共103項食物選擇。
如果喜好日本靚和牛，必食級別 5 (成人$598/位)，在180分鐘時間內可任食日本山形縣產 藏王牛 上肉及赤身肉、澳洲和牛牛舌、日本廣島蠔、松葉蟹、日本帆立貝、藍旗吞拿魚壽司、油甘魚壽司、白身魚刺身和三文魚刺身等，一共 115 樣款式。每位加 $100 ，則升級至無限量品嚐 日本宮城縣產 仙台 A5 霜降黑毛和牛。除此之外，更會加送 高質壽司拼盤一份，包括: 大拖羅/中拖羅、赤身、季節魚、鯛魚、炙燒和牛、三文魚腩壽司各一件，非常豐富！
為慶祝新開業，由即日起至 2024 年 5 月 31 日，凡於午市或晚市，每 4 位惠顧「肉佐」級別 5 餐目的同行客人 (成人/長者/收費小童)，可免費獲贈龍蝦刺身 1隻(約 400 克) ，送完即止。而在母親節期間（5月6至5月12日），每 3 位同行客人惠顧級別4或級別5餐目，便可攜同 1 位母親免費享用相同等級的放題套餐，母親節將至，一於帶媽媽去食餐好！
NIKUSA 肉佐
地址: 銅鑼灣登龍街一號金朝陽中心二期 Midtown 8 樓
訂座電話: 3996 9844
訂座 Whatsapp: 6809 9709