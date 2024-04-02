銅鑼灣日本菜｜百年壽司過江龍「龜井鮨」限定菜單 $680/位食6道菜 櫻花入饌 必試膠厚鯛料理

「龜井鮨」櫻花季期間限定菜單

今次期間限定菜單中的食材以愛媛縣的膠厚鯛最為亮眼，以加入膠原蛋白及葡萄種子提取多酚等成分餌料餵食，令其擁有色澤鮮艷魚身及鮮美油脂的甘甜魚肉。前菜以和歌山蜜柑西洋風鯛色沙律打響頭炮，清新開胃。緊接有，時令刺身櫻花木煙燻拖羅伴櫻鯛海膽花卷，煙燻拖羅味道層次豐富，配上北道海根室馬糞海膽，鮮甜美味。冷盤則有紀洲南高梅櫻花蝦冷素麵，以紀洲南高梅梅子汁作為天然色素，麵條帶有天然粉紅色，更可增添梅子酸甜有致的清新香味，還有鹽燒鯛魚配蕪菁木魚汁，膠原鯛的魚肉甘甜，整體感覺清爽。主菜方面，有豪華海膽拖羅蓉鯛魚白湯茶漬飯，鯛魚高湯沿用日本秘方熬製，以數十公斤骨膠原鯛魚和多款新鮮蔬菜及海鮮等熬足8小時，富美顏功效，鮮味濃厚，配以北海道根室馬糞海膽，可先享用丼飯，再加湯作茶漬飯。最後甜品有四式拼盤，包括煙燻棉花糖、紅豆雪糕、櫻花福餅、自家制櫻花特飲，以櫻花為主題，外型精緻，打卡一流。



櫻の味日本愛媛縣膠原鯛套餐

供應日期：即日起至 5 月 30 日

供應時間：17:30-21:30



龜井鮨

地址：銅鑼灣告士打道 280 號世界貿易中心 L3 層 L306 號舖

電話：9165 5014

營業時間：12：00-22：00