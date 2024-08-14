銅鑼灣時代廣場《玩轉腦朋友2》第二階段登場！玩遊戲送精美禮品/獨家換走阿愁地氈

時代廣場於8月全新推出互動解碼遊戲，只要完成指定任務即可換領《玩轉腦朋友2》限量禮品，換齊兩款禮品更可額外獲得特別禮物一份！除此之外，消費滿指定金額，即可換領第獨家限定禮品「阿愁地氈」！即睇內文了解換領一眾「腦朋友」禮品詳請。

互動解碼遊戲贏限量小禮物 時代廣場於即日起至2024年9月1日期間推出互動解碼遊戲，9位「腦朋友」將藏身於時代廣場的不同角落，只須按指示走勻每個角落找齊9位「腦朋友」貼紙，並記低每位「腦朋友」提供的提示字母或數字，於時代廣場手機應用程式會員頁面成功拼出完整密碼後，即可到5樓換領專櫃免費換領限量禮品，換齊兩款禮品更可額外獲得特別禮物一份！

時代廣場會員消費換領獨家限定精品 時代廣場更精心設計並推出第二階段的《玩轉腦朋友2》精美禮品換領。時代廣場Team Times會員於活動期間在時代廣場商戶即日電子消費滿$5,000或以上（最多可累積兩張於不同商戶之單據），即可換領「阿愁地氈」，讓「腦朋友」時刻在家中陪伴大家。每日獎賞數量有限，有關消費及獎賞換領必須在即日內進行，先到先得，換完即止。 換領日期：即日起至2024年9月1日 換領時間：中午12時至晚上10時 換領地點：銅鑼灣時代廣場5樓換領專櫃

阿愁地氈

《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark @Times Square 日期：即日起至2024年9月1日 時間：上午10時至晚上10時 地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭