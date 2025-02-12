銅鑼灣最新日式一人鍋「狸小路」涮涮鍋/壽喜燒套餐$158起 北海道海膽高湯鍋 每日80份！開業送生啤

銅鑼灣希雲街一帶雲集不少特色小店，而最近就有一間名為「狸小路」的新店進駐，清新簡約的門面令人眼前一亮。餐廳供應多款日式一人鍋涮涮鍋及壽喜燒，主打「高質北海道十勝產黑毛和牛」及「北海道米豚 」，提供5款每日新鮮製作的地道北海道高湯鍋底，價錢親民，套餐最平$158起，下次去附近搵食時不妨一試！

店家每款湯底均用上餐廳每日新鮮烹調的「一番出汁」作為湯膽，選用北海道利尻昆布、日高昆布及北海道「秋鮭」柴魚片製作而成的「一番出汁」高湯，每日在店內新鮮烹調，湯頭鮮味無窮。多款湯底中，必試每日限量80份的北海道海膽高湯涮涮鍋，嚴選來自北海道利尻島、羅臼和奧尻的 3 款北海道時令海膽，再混合「一番出汁」高湯，每口都是香濃海膽味，再配上 A5 級的北海道十勝黑毛和牛，奢華又滿足！其餘湯底分別是北海道牡蠣高湯、北海道傳統湯咖喱 以及北海道特選3.6牛乳湯和北海道昆布柴魚湯，全部都用上大量來自北海道當地的土產及食材炮製，絕不馬虎。

涮涮鍋/壽喜燒套餐$158起

「狸小路」有多款日式一人鍋涮涮鍋及壽喜燒套餐，價錢由$158起，配搭餐廳的招牌北海道十勝黑毛或牛或北海道米豚，兩者同樣用質軟嫩。每份套餐已包括前菜、肉類、蔬菜拼盤、北海道蛋、北海道米飯/拉麵及甜品，一人享用都食得盡慶！

開業禮遇

顧客凡成功落單同時加入「狸小路 Tanukikoji」會員，點讚狸小路 facebook/ IG/小紅書，並拍照上傳到 facebook/ IG/ 小紅書再標記店家， 便可免費獲得 Sapporo 生啤一杯/ 任選 soft drink 一杯/ 狸小路杯墊一個。

狸小路 Tanukikoji

地址：銅鑼灣希雲街 20 號希雲大廈地下 4-5 號舖

營業時間: 星期一至星期日中午 12 時 至 晚上 10 時

訂座連結：https://inline.app/booking/TANUKIKOJI/cwb

訂座電話：84023972