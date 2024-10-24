銅鑼灣柏寧酒店SKYE Roofbar & Brasserie 全新正宗法國料理菜單 新推多款分享菜式/週末早午餐/六道菜嚐味餐單

銅鑼灣柏寧酒店SKYE Roofbar & Brasserie現以全新菜單及概念示人，充分展現正宗法國料理的精髓，加上大部份菜單選用本地食材。可在輕鬆舒適的用餐氛圍下享用各式各樣的法國美食。

全新的SKYE Roofbar & Brasserie新增了Raw Bar 區域，提供精選生蠔、 Kaviari 魚子醬、本地時令海鮮、芝麻火炙吞拿魚腩和自家製綠茶醃三文魚等美食，更可搭配餐酒享用嚐味拼盤，或逐款品嚐每道精心準備的冷盤，適合晚飯前作為開胃前菜。SKYE Roofbar & Brasserie 精心挑選了超過50 款來自新舊世界產區的美酒。由品酒師搜羅並親自設計的品酒套餐，將進一步昇華品酒體驗，搭配冷盤區的精緻佳餚，絕對是完美無瑕的享受。

提供工匠農產品及傳統法式經典美食

新菜單的一大亮點是工匠農產品──鴨油本地平原雞。這道菜選用了在香港平原河附近飼養的黃雞，平原雞油脂分佈極佳，皮香肉甜，肉質嫩滑，經烤焗後香氣四溢，絕對不容錯過。SKYE Roofbar & Brasserie亦向傳統的法國料理致敬，以最優質的食材製作洋蔥湯配多士及康提芝士、紅酒燉牛肉和油封鴨腿松露雞汁等的經典菜式，承傳法國豐富的烹飪文化。

從2024年10月28日至11月30日，在Raw Bar 單點一款食品時，可免費獲贈Moët & Chandon香檳一杯。

「 La table de David 」週末早午餐

作為早午餐的開始，第一道頭盤將以多款開胃小菜喚醒味蕾，包括用清新的扁豆沙律和鬆脆的烤麵包平衡豐腴肉香的油封豬腿肉醬配鵝肝。第二道頭盤家鄉釀捲心菜是Rathgeber依照他祖母Danielle的家傳食譜所製作的菜式，每一口都是充滿溫度的家常味道。主菜有L’Assiette法式燉鍋，這道菜融合了各種食材的濃郁風味，豐富的層次一試難忘。

日期：2024年10月26日及27日

時間：12:00-14:30

價錢：每位$680（包括一杯是日果汁、汽水、咖啡或茶）

可另加$180暢飲意大利Prosecco氣泡酒、意大利利口酒、指定白酒、紅酒及啤酒，或另加$380暢飲Moët & Chandon Imperial Brut香檳、意大利利口酒、指定白酒及紅酒、指定伏特加酒、威士忌、冧酒及氈酒

菜單

「 Le Grand Menu 」六道菜嚐味餐單

大廚Rathgeber將透過這次期間限定的六道菜晚餐，呈現經典法式餐館的獨特魅力。晚餐將以傳統的「開胃小菜拼盤」揭開序幕，帶來別具風味的巴黎火腿和松露陳年芝士。除了炭烤油封鯖魚及法式魷魚條，主菜還有法式經典酥盒，這道精緻的菜式盡得龍蝦、雞肉、蠔、小牛胸腺等多種鮮嫩食材的精髓，配搭香滑濃厚的自家製醬汁，令人再三回味。壓軸登場的是甜品橙酒梳乎里，清爽的血橙雪葩與口感細膩的梳乎里相得益彰，必定能令每一位賓客滿足而歸。

「Le Grand Menu」晚餐

日期：2024年10月25日及26日

時間：19:00

價錢：每位HK$980 | 六杯餐酒配對另加HK$500

菜單

SKYE Roofbar and Dining

銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓

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