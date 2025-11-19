銅鑼灣火鍋放題「美人漁」2大開業優惠 120+款美食 $198起任食即撈海鮮/澳洲M5和牛

全新火鍋放題餐廳「美人漁」最近在銅鑼灣新開業，店家主打高CP值即撈海鮮火鍋放題，食客可在活海鮮區裡自選每日精選的生猛海鮮，包括紅蟹、九節蝦、鮑魚等，鮮味無窮！另外亦有超過120款美食及火鍋料，食物選擇豐富，每位最平只需$198起，開幕期間就有雙重優惠，今個冬天一於約埋家人好友去開餐啦！

最新開業的即撈海鮮火鍋放題店「美人漁」佔地過萬呎，裝修以沉浸式投影與環迴聲效系統構築出動態的「海洋劇場」，可以邊食邊打卡！現場分別設有四個主題自助區，包括活海鮮區、燒烤熱葷區、自家製環球美食區及香港特色甜品區。來店重點一定是活海鮮區，每日搜羅超過10多款新鮮活海產供食客即撈即食，更有專人清洗及處理顧客所撈的海鮮，包括紅蟹、大頭蝦、九節蝦、小蟶子、鮑魚及紐西蘭活青口等，回本必食。 火鍋配料方面，「美人漁」提供超過80款高級新鮮食材，例如澳洲M5和牛、美國安格斯牛三角、新鮮自家製炸響鈴、自家製滑類及自家製韭菜豬肉餃等。現場設立烹調專區有驚喜，供應即燒即食海鮮及蔬菜，必食烤生蠔，蠔肉肥美飽滿。最後甜品區提供近40款自家製中西式及現場即製甜品，心水推介雞蛋仔、梳乎里等，水準不俗！

即撈海鮮火鍋放題「美人漁」高質海鮮＋配料

即撈海鮮火鍋放題「美人漁」高質海鮮＋配料

即撈海鮮火鍋放題「美人漁」高質海鮮＋配料

即撈海鮮火鍋放題「美人漁」高質海鮮＋配料

即撈海鮮火鍋放題「美人漁」高質海鮮＋配料

即撈海鮮火鍋放題「美人漁」高質海鮮＋配料

湯底亦有心思，招牌必試膠原蛋白養顏美容鍋，選用瑤柱、雞肉、雞腳、豬骨及豬手等多種含豐富骨膠原的優質食材，每天花逾8小時新鮮熬製，湯底乳白濃厚，香氣四溢，美顏又補身！如果喜歡重口味，則可選龍蝦頭濃湯、滋補養生香辣鍋或養生藥膳醉雞鍋，香濃滋味。

即睇2大開業優惠

餐廳於11月14日至12月3日期間推出2大開業優惠，為客人提供高達$40折扣優惠。另外食客更可參加互動遊戲「美人漁拍拍機」，在限時 30 秒內利用魚尾快速拍打地面上的按鈕，拍到指定次數即有機會獲額外獎賞，最高可獲全單8折優惠！

「美人漁」即撈海鮮火鍋放題

地址：香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓

電話：（852） 2177 0006

營業時間：每日中午12時至下午4時；下午5時至凌晨12時

訂座連結