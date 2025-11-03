銅鑼灣美食｜人氣順德菜「大榕樹下」開分店 $1大良雙皮奶新張優惠

國內人氣品牌順德菜「大榕樹下」自今年6月進軍青衣城以來，每日午晚市均座無虛席。招牌菜「順德豉味碌鵝」更大獲好評，每月賣出逾千隻。本地第二間分店進駐銅鑼灣希慎廣場，今日（11月3日）正式開業，新張期間推出一蚊雞限定優惠！

國內師傅駐場監修出品

「大榕樹下」於2019年成立，在國內擁有超過50間分店，曾獲多個國內獎項包括2021年度最具人氣餐廳、2021年食在廣東鑽石名店、2022年廣州地標美食等。品牌精選新鮮時令食材，拒絕預製菜，全部菜式即點即做。銅鑼灣店佔地逾2,000平方尺，貫徹簡約嶺南風格裝潢。新店會供應多款獲獎招牌菜，找來國內師傅駐場監修出品，讓客人品嘗正宗順德風味。

新店迎合秋冬時令推出全新菜式順德釀鯪魚，展現出順德菜「粗菜精做」的作風，挑選新鮮肥美鯪魚，分別將魚肉和魚骨取出，再將鯪魚肉打成魚蓉，混合豬肉、馬蹄粒、香菇丁，並以順德秘製醬汁調味，釀入魚身內慢火蒸熟。魚肉彈牙，餡料吸飽魚汁，醬汁豉香濃郁，層次豐富，適合一家人分享。

