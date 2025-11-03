銅鑼灣美食｜人氣順德菜「大榕樹下」開分店 $1大良雙皮奶新張優惠

國內人氣品牌順德菜「大榕樹下」自今年6月進軍青衣城以來，每日午晚市均座無虛席。招牌菜「順德豉味碌鵝」更大獲好評，每月賣出逾千隻。本地第二間分店進駐銅鑼灣希慎廣場，今日（11月3日）正式開業，新張期間推出一蚊雞限定優惠！
國內師傅駐場監修出品
「大榕樹下」於2019年成立，在國內擁有超過50間分店，曾獲多個國內獎項包括2021年度最具人氣餐廳、2021年食在廣東鑽石名店、2022年廣州地標美食等。品牌精選新鮮時令食材，拒絕預製菜，全部菜式即點即做。銅鑼灣店佔地逾2,000平方尺，貫徹簡約嶺南風格裝潢。新店會供應多款獲獎招牌菜，找來國內師傅駐場監修出品，讓客人品嘗正宗順德風味。
新店迎合秋冬時令推出全新菜式順德釀鯪魚，展現出順德菜「粗菜精做」的作風，挑選新鮮肥美鯪魚，分別將魚肉和魚骨取出，再將鯪魚肉打成魚蓉，混合豬肉、馬蹄粒、香菇丁，並以順德秘製醬汁調味，釀入魚身內慢火蒸熟。魚肉彈牙，餡料吸飽魚汁，醬汁豉香濃郁，層次豐富，適合一家人分享。
每枱必點特金獎順德豉味碌鵝
每枱必點經典招牌菜順德豉味碌鵝，曾獲2021年嶺南名菜特金獎，嚴選廣東清遠黑鬃鵝，鵝肉嫩滑多汁，油脂均勻。大廚用上30多種天然香料秘製黃金比例的醬汁，先慢火煎至鵝身金黃酥脆，再碌足50分鐘，讓鵝肉充分吸收香料。碌鵝鹹鮮微甜，豉香濃郁。其他經典招牌菜如順德拌魚皮、石橄欖燉豬肉、以順德古法甜酸汁製作的鳳梨咕嚕肉、用新鮮豬肉餡釀入蓮藕的順德公煎釀蓮藕、以自家手工豆腐淋上頂級鮑汁的鮑汁海皇豆腐，也是必食之選。
追蹤官方IG享一蚊雙皮奶優惠
甜品除了順德傳統大良炸脆奶之外，也必吃大良雙皮奶！選用新鮮牛奶慢火製作，其製作工藝於2019年更被列入佛山市非物質文化遺產。入口奶香醇厚，綿密細膩。趁銅鑼灣新店開幕，由今日（11月3日）起至11月9日期間，只要追蹤官方Instagram並向店員出示，入座後作任何消費，即可以$1享用原價$25的大良雙皮奶一份。每日限量100份，送完即止。（優惠詳情以官方Facebook及官方Instagram為準）
大榕樹下 (銅鑼灣店)
地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場13樓1301號舖
電話：3743 1389
營業時間：11:30-22:00
大榕樹下 (青衣店)
地址：青衣青敬路31-33號青衣城1地下G01號舖
電話：3547 2828
營業時間：11:30-22:00