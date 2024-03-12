銅鑼灣美食｜僅限四天 ! DONOVAN聯承米芝蓮名廚Roland Schuller推限定四手菜單

由兩大名廚聯手打造的四手菜單「Donovan Cooke & Roland Schuller Private Table」，僅限定四天於3月13日至16日在DONOVAN舉行。

由兩大名廚聯手打造的四手菜單「Donovan Cooke & Roland Schuller Private Table」，僅限定四天於3月13日至16日在DONOVAN舉行。一個價錢即可品嘗二人招牌菜式，絕對是令本地饕客趨之若鶩的難得機會。

四手聯乘 限定四 日 Donovan Cooke屢獲澳洲美食指南「三頂帽子」榮譽 (相等米芝蓮三星)，精通法國菜及歐陸菜，並於香港開設「DONOVAN」餐廳。今次他邀請到曾帶領Octavium成為香港首間摘米芝蓮二星餐廳的星級名廚Roland Schuller，攜手炮製限定四天的四手菜單。除了餐牌上的菜式，兩位名廚更有一道隱藏菜式，融合二人擅長的手藝，真正攜手創作，呈現四手菜單的神髓。

一個價錢享兩款星級滋味 四手菜單可品嘗兩位名廚的成名菜：Donovan的名菜包括他曾在Ryne的「Tuna Tartare」、Est Est Est的主打「Bressan of Pigeon」，當中更不可錯過在他餐單上超過 30 年、多年來一直在進化的「Salmon」，以及詢問度極高的甜品「Valrhona Chocolate Coulant」；Roland的菜式則有來自Aspasia的「Truffle Tart」、The Drawing Room的「Trio of Wagyu」、以及他最受歡迎的西班牙紅蝦扁意粉。

當中「Valrhona Chocolate Coulant」最受食客追捧。