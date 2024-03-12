熱門搜尋:
六合彩 LOONG 9 23條立法 奧斯卡2024 大嶼山地震 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-03-12 18:00:00

銅鑼灣美食｜僅限四天 ! DONOVAN聯承米芝蓮名廚Roland Schuller推限定四手菜單

分享：
由兩大名廚聯手打造的四手菜單「Donovan Cooke & Roland Schuller Private Table」，僅限定四天於3月13日至16日在DONOVAN舉行。

由兩大名廚聯手打造的四手菜單「Donovan Cooke & Roland Schuller Private Table」，僅限定四天於3月13日至16日在DONOVAN舉行。

由兩大名廚聯手打造的四手菜單「Donovan Cooke & Roland Schuller Private Table」，僅限定四天於3月13日至16日在DONOVAN舉行。一個價錢即可品嘗二人招牌菜式，絕對是令本地饕客趨之若鶩的難得機會。

 

四手菜單可嘗到兩位名廚的成名菜。

四手菜單可嘗到兩位名廚的成名菜。

四手聯乘 限定四

Donovan Cooke屢獲澳洲美食指南「三頂帽子」榮譽 (相等米芝蓮三星)，精通法國菜及歐陸菜，並於香港開設「DONOVAN」餐廳。今次他邀請到曾帶領Octavium成為香港首間摘米芝蓮二星餐廳的星級名廚Roland Schuller，攜手炮製限定四天的四手菜單。除了餐牌上的菜式，兩位名廚更有一道隱藏菜式，融合二人擅長的手藝，真正攜手創作，呈現四手菜單的神髓。

 

Donovan 曾隨米芝蓮三星名廚 Marco Pierre White，任旗下餐廳 Harvey’s 的主廚。 Roland Schuller曾帶領香港The Drawing Room及Octavium摘下米芝連星星。

一個價錢享兩款星級滋味

四手菜單可品嘗兩位名廚的成名菜：Donovan的名菜包括他曾在Ryne的「Tuna Tartare」、Est Est Est的主打「Bressan of Pigeon」，當中更不可錯過在他餐單上超過 30 年、多年來一直在進化的「Salmon」，以及詢問度極高的甜品「Valrhona Chocolate Coulant」；Roland的菜式則有來自Aspasia的「Truffle Tart」、The Drawing Room的「Trio of Wagyu」、以及他最受歡迎的西班牙紅蝦扁意粉。

 

當中「Valrhona Chocolate Coulant」最受食客追捧。

當中「Valrhona Chocolate Coulant」最受食客追捧。

基本資料

價錢

  • 四道菜午市套餐（每位 $780 ）

  • 七道菜晚市套餐（每位 $2,380）

DONOVAN by Donovan Cooke

  • 地址：銅鑼灣開平道 1 號 CUBUS 16 樓
  • 營業時間：星期一至六 12pm-3pm、6pm-11pm
  • 訂座：5228 7006

 

Ad Block
Donovan 於 2023 年尾決定重臨香港，於銅鑼灣開設以其名字命名的餐廳「DONOVAN」，貫徹他熟練的法式烹調技巧，炮製精緻卻親民的精品菜式。 Donovan 的名菜包括他曾在 Est Est Est 的主打「Bressan of Pigeon」。 當中不可錯過在他餐單上超過 30 年、多年來一直在進化的「Salmon」。 Roland 的菜式則有來自 Aspasia 的「Truffle Tart」。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受