銅鑼灣美食｜台灣超人氣過江龍火鍋店「肉多多」開幕優惠！鍋底/主餐買一送一

銅鑼灣美食｜又有過江龍人氣店進駐香港啦！樂多多集團旗下知名品牌「肉多多火鍋」，將於7月27日於銅鑼灣開設首家海外直營店。據台灣大數據調查平台「網路溫度計」的數據顯示，肉多多火鍋連續三年在網路聲量調查中稱王，深受消費者喜愛。新店菜單將結合台灣特色與本地口味，除了招牌的爆炒系列湯底外，還增添多款台灣街頭小吃，如排骨酥、蚵仔煎等，為香港消費者帶來地道的台式火鍋體驗。餐廳更提供開幕限時優惠，食客可享鍋底和主餐買一送一，即睇內文優惠詳情！

肉多多火鍋台灣爆炒系列湯底

肉多多火鍋進駐香港銅鑼灣，菜單上除了有在台灣打響招牌的爆炒系列湯底（川府麻辣 / 海味石頭 / 蒜頭蛤蜊）之外，菜單上還加上了排骨酥、蚵仔煎、甜不辣、白糖粿等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，搭配肉盤、海鮮與鮮蔬寶盒，才算是圓滿整個台式火鍋的儀式感。

當中精選推介有招牌爆炒海味石頭湯 （單鍋 $108，鴛鴦 $88），肉多多的招牌湯底，以數種海鮮及蔬菜調製的秘製石頭醬，搭配爆炒手法增加食材特有鮮香，加入特 製底湯。帶出鮮甜濃郁的口感！爆炒蒜頭蛤蜊雞湯（單鍋 $118，鴛鴦 $98）使用特製的爆炒油，搭配自製煸炸的蒜頭及薑片，加入帶骨雞肉、米酒爆香，隨著時間的烹煮，襯出雞肉及米酒的香甜氣味，最後加入蛤蜊提升整體湯底鮮度，口味濃郁醇厚、香滑順口。爆炒川府和牛油麻辣湯（$188，單鍋鴛鴦同價）以多種中藥材及辛香料特製麻辣醬，特別提煉和牛油，以爆炒方式，讓中藥材及辛香料的香氣徹底釋放，隨著煮製時間，辣味、麻度和香氣也會隨之增加，愛吃麻辣湯的您一定要嚐嚐。