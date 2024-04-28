銅鑼灣美食｜新開日本關西風壽喜燒板前料理專門店！$480起歎和牛五道菜

銅鑼灣又有新餐廳！全新日本關西壽喜燒板前料理專門店「壽喜燒．中川」進駐銅鑼灣CUBUS，不用飛日本都可以品嚐到正宗日本關西壽喜燒。餐廳精選日本三大和牛，保證優質。主打和牛的午市菜單更低至$480起，好抵食！即睇內文詳情，約埋朋友一齊去啦！

在日本，各個地區都有其自家的烹調及調味方式；而於「壽喜燒．中川」，賓客可於席前品味正宗關西風壽喜燒——由料理長即席代燒，先在熱鍋抹上和牛脂肪及來自福岡縣的白水晶糖，將和牛煎香後，再注以由廚藝團隊精選自日本醬油釀造的發源地和歌山縣湯淺町的手工醬油作基調秘製而成的靈魂醬汁，醬香味濃，讓肉品輕帶甜美焦香，風味極致誘人。 為了呈獻最完美的壽喜燒料理體驗，「壽喜燒．中川」誠意於日本各地搜羅風格各異，且達A5等級的極品和牛；當中包括日本國寶級「松阪牛」、肩負百年歷史底蘊的「大分和牛」、及有健康和牛美譽的「北海道褐毛和牛」。為非牛肉愛好者人士而設的選擇則有北海道夢之大地豚肉、法國鴨胸及紐西蘭羊肉等。 於國際間備受追捧的「松阪牛」，其純正品質源於當地對牛隻識別的嚴謹，每頭松阪牛均須註冊於「松阪牛個體識別管理系統」，並配備官方頒發的松阪牛證明書。香甜濃鬱的和牛香源於其美麗的霜降油花，其油花分數達至和牛最高的BMS 12等級，特別均勻細緻，且帶有濃厚鮮味。同樣矜貴的「大分和牛」則誕生自來自大分縣獲獎無數的大分豐後牛，承傳其百年佳績，生產農場須使用大米及啤酒糟作為飼料、追求和牛美味的味道、及嚴格符合肉質四等級以上，方能被定義為「大分和牛」；其旨味豐富濃重，肉質細緻柔滑，絕妙口感叫人一試傾心。另有孕育於自然環境豐裕的北海道中西部，由神內農場培育而成的「北海道褐毛和牛」；該農場以卓越的餵養條件遠近馳名，採取放牧養殖，其肉質特徵屬於脂肪較少的精瘦肉，口感清爽柔軟之餘但帶點嚼勁，呈獻最原始的和牛究極韻味。 在佐料方面，「壽喜燒．中川」匠心精選兵庫縣產的「日本一こだわり卵」打造兩款截然不同的蛋汁風味，讓壽喜燒的肉品滋味得以完美昇華——當中包括將雞蛋輕輕蒸至蛋白邊帶淡淡晶透狀態，讓和牛蘸上帶點微溫的雞蛋享用，豐富其嫩滑層次；及以純蛋白製成細膩忌廉狀的雲朵，包裹肉品再蘸以蛋黃品嚐，肉鮮軟滑。

$480起歎 午市 和牛 五道菜 「壽喜燒．中川」備有三款午市及四款晚市壽喜燒菜單，主打和牛的午市菜單定價為$480（五道菜）及$1,080（七道菜）；另有配備豚肉的菜單選擇（五道菜，$280）。於晚市供應的和牛壽喜燒菜單則定價為$780（五道菜）、$1,080（八道菜）、及定價為$1,380（九道菜）；而可供賓客自選羊肉或鴨胸片的菜單則定價為$380（五道菜）。以上和牛壽喜燒菜單均採用「A5大分和牛」及「A5北海道褐毛和牛」（九道菜晚市壽喜燒菜單除外，此菜單配有「A5大分和牛」及「A5松阪牛」）；賓客亦可選擇為菜單和牛升級至A5松阪牛（另加$150／片）；或以$250追加A5松阪牛乙片。 各款菜單中的前菜、刺身精品及茶碗蒸蛋會按季節而更替，適逢開業正值初夏，前菜或包羅肉質飽滿的「北海道蝦夷鮑魚」、爽脆鮮甜的「螢光魷魚」、惹味誘人的「慢煮鴨胸配日本分蔥醬」及「嫩豆腐佐蠶豆及日本蕃茄」等；刺身則或有「墨魚薄切」綴以柚子岩鹽、肥美的「中拖羅」及「火炙昆布漬金目鯛」等；而「和風茶碗蒸」則以時令食材如松葉蟹配櫻花鹽漬入饌，別具春日氣息。 此外，每一款套餐將同時搭配一系列空運自日本的季節蔬菜，焦點有於當地享用壽喜燒必備、來自新潟縣的春菊；及皮薄多汁的日本桃太郎蕃茄等，與濃厚惹味的肉品匹配無比。

於九道菜晚市壽喜燒菜單及七道菜午市壽喜燒菜單內，廚藝團隊更另備一系列創意美饌，如「鵝肝配豆乳及蛋漿浸多士」，採用壽喜燒泡沫醬汁煎香法國鵝肝，搭配蘸上北海道豆乳及蛋漿的軟多士，令鵝肝在油香豐腴中帶點豆奶香，惹味無比。 而限定於八道菜及九道菜晚市壽喜燒菜單中登場的「秋田冷稻庭烏冬」，更特別選用來自主廚板垣先生家鄉——秋田縣，承傳近三百多年的稻庭烏冬。有見天氣日漸炎熱，大廚特意為烏冬配上清鮮的木魚高湯，綴以開胃解膩的德島縣酢橘，以淡淡酸香平衡緊接送上的「和牛海膽蓋飯」。蓋飯精選優質和牛搭配甘甜細膩的北海道海膽，佐以招牌蛋汁供賓客與蓋飯拌勻享用盡是幸福感滿滿的旨味。 為彰顯「壽喜燒．中川」對食材的執著，主廚板垣和幸先生精挑北海道米種中最上等，且對外出口量極少的夢美人米以突顯肉香。每一顆夢美人米粒皆圓潤飽滿及充滿光澤，粘度十足但澱粉糖低。配合傳承近300年的日本國家傳統工藝品、搜羅自日本三重縣四日市的萬古燒鍋烹煮，透過團隊恰到好處的水分調節，及其極佳的保溫效果及受熱均勻的特性，令粘度高的夢美人米達至最佳食用狀態，口感軟硬適中，且帶有濃郁的米飯香氣。 店內酒單由兼具專業清酒侍酒師資格的何偉亮師傅親自挑選，務求為賓客送上無可比擬的酒食配餐體驗。當中包括一系列以季節為主題的酒釀，及來自「農口尚彥研究所」的精彩作品。位於日本石川縣的「農口尚彥研究所」由被譽為造酒之神的日本傳奇杜氏（釀酒職人）農口尚彥先生創立，旗下清酒系列備受市場追捧，如盡顯東瀛釀酒工藝的「美山錦（Miyamanishiki）」、「五百萬石（Gohyakumangoku）」及「愛山（Aiyama）」；另有廣獲日本料理大師高度評價的「農口尚彦研究所本釀造」、及人氣產品「農口尚彦研究所純米酒」和「農口尚彦研究所純米大吟釀」等。