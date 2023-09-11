銅鑼灣美食｜日本拿破崙天花板開幕 12款口味有甜有鹹：仲有1口味得香港先有！

GARIGUETTE 首間海外分店登陸香港，12款口味有甜有鹹：仲有1口味得香港先有！

日本超人氣打卡美食品牌GARIGUETTE拿破崙Mille-Dresse終於登陸香港啦！上星期9月9日在銅鑼灣Fashion Walk正式揭幕，香港作為首間海外分店，日本公司代表取締役社長志賀栄太郎先生更親自帶領專業團隊來港，保證絕對百分百還原味道和口感。我們終於可以在香港品嚐到日本爆紅的GARIGUETTE拿破崙天花板！

銅鑼灣美食｜12款口味有甜有鹹：有1口味得香港先有！

8款甜點口味

全系列12款口味的拿破崙中8款為甜味，以士多啤梨為賣點的「Nepoleon」（原味士多啤梨）最具人氣，所用的士多啤梨全年均從日本人口•味道亦會因季節轉變而不同，如8、9月正值夏季，果香濃而味帶酸，配上特製忌廉，酸甜層次分明，清爽味美。秋冬出產的士多啤梨則糖度較高、果肉軟熟、口感柔和，跟香脆餅皮形成強烈的對比，口感豐富。

GARIGUETTE 作為日本栗子甜品專門店「沙纖」的姊妹店 ，由法國栗子忌康配黑加侖子的「Chataignes &x Cassis 」 （粟子忌廉黑加侖子）同樣吸引，栗子人口帶有自然的甜味，不會過份甜膩，口感鬆脆軟滑！

4款鹹點口味

菜單另設有4款為鹹點口味，當中 「Jambon & Fromage」（雙重芝士火腿）拿破崙更在IG穩佔打卡人氣頭3位，以車打芝士、水牛芝士配撘火腿及黑椒薯蓉的不敗組合，加上經高溫烤壓後半溶芝士・難怪不少人要拍下「拉芝」Dlike書面！另外還有「Salmon & Avocado」（牛油果煙三文魚）、「Thon & Oeuf mayonnaise」（蛋沙律羅勒吞拿魚）及「Salad Nisoise 」（尼斯沙律）3款口味，總有一款是你喜歡的！