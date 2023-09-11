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2023-09-11 19:28:56

銅鑼灣美食｜日本拿破崙天花板開幕 12款口味有甜有鹹：仲有1口味得香港先有！

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GARIGUETTE 首間海外分店登陸香港，12款口味有甜有鹹：仲有1口味得香港先有！

GARIGUETTE 首間海外分店登陸香港，12款口味有甜有鹹：仲有1口味得香港先有！

日本超人氣打卡美食品牌GARIGUETTE拿破崙Mille-Dresse終於登陸香港啦！上星期9月9日在銅鑼灣Fashion Walk正式揭幕，香港作為首間海外分店，日本公司代表取締役社長志賀栄太郎先生更親自帶領專業團隊來港，保證絕對百分百還原味道和口感。我們終於可以在香港品嚐到日本爆紅的GARIGUETTE拿破崙天花板！

GARIGUETTE 拿破崙 Mille-Dresse首間海外分店正式於9月9日登陸銅鑼灣Fashion Walk！（資料圖片）

GARIGUETTE 拿破崙 Mille-Dresse首間海外分店正式於9月9日登陸銅鑼灣Fashion Walk！（資料圖片）

銅鑼灣美食｜12款口味有甜有鹹：有1口味得香港先有！

8款甜點口味

全系列12款口味的拿破崙中8款為甜味，以士多啤梨為賣點的「Nepoleon」（原味士多啤梨）最具人氣，所用的士多啤梨全年均從日本人口•味道亦會因季節轉變而不同，如8、9月正值夏季，果香濃而味帶酸，配上特製忌廉，酸甜層次分明，清爽味美。秋冬出產的士多啤梨則糖度較高、果肉軟熟、口感柔和，跟香脆餅皮形成強烈的對比，口感豐富。

GARIGUETTE 作為日本栗子甜品專門店「沙纖」的姊妹店 ，由法國栗子忌康配黑加侖子的「Chataignes &x Cassis 」 （粟子忌廉黑加侖子）同樣吸引，栗子人口帶有自然的甜味，不會過份甜膩，口感鬆脆軟滑！

4款鹹點口味

菜單另設有4款為鹹點口味，當中 「Jambon & Fromage」（雙重芝士火腿）拿破崙更在IG穩佔打卡人氣頭3位，以車打芝士、水牛芝士配撘火腿及黑椒薯蓉的不敗組合，加上經高溫烤壓後半溶芝士・難怪不少人要拍下「拉芝」Dlike書面！另外還有「Salmon & Avocado」（牛油果煙三文魚）、「Thon & Oeuf mayonnaise」（蛋沙律羅勒吞拿魚）及「Salad Nisoise 」（尼斯沙律）3款口味，總有一款是你喜歡的！

以士多啤梨為賣點的「Nepoleon」，果香濃而味帶酸，配上特製忌廉，酸甜層次分明，清爽味美。（資料圖片） 栗子入口帶有自然的甜味，不會過份甜膩，口感鬆脆軟滑！（資料圖片） 車打芝士、水牛芝士配撘火腿及黑椒薯蓉的不敗組合。（資料圖片） 「Jambon & Fromage」（雙重芝士火腿）拿破崙更在IG穩佔打卡人氣頭3位！（資料圖片） 「Thon & Oeuf mayonnaise」（蛋沙律羅勒吞拿魚）（資料圖片） 「Salad Nisoise 」（尼斯沙律）（資料圖片）

銅鑼灣美食｜推出香港限定ロ味！

GARIGUETTE每新店開幕都會推出多款驚喜限定口味，而首間海外分店的香港當然不例外地有獨家口味推出。以香港特色茶飲為靈感而研發了香港店限定的「奶茶忌廉芒果」口味，將極富香港特色的奶茶製成香滑忌廉・配上酸甜多汁的芒果，並加入黑糖核桃作點綴收尾。茶香突出的同時，更蘊含水果的清新香氣，層次感豐富。

推出香港限定ロ味奶茶忌廉芒果配黑糖核桃。（資料圖片） 以香港特色茶飲為靈感而研發了香港店限定的「奶茶忌廉芒果」口味。（資料圖片）

銅鑼灣美食｜Half-Half點餐品嘗更多口味

GARIGUETTE比起坊間其他的千層酥份量驚人，絕對不單是飯後甜點，滿腹感直迫一頓正餐！為滿足大家可以一次過嘗試各種口味的願望GARIGUETTE特設「Half-Half」點餐選擇，客人可依個人喜好揀選兩款甜點口味，拼配於同一拿破崙内，獨食一款口味或與好友分享亦可！店內亦提供與鹹、甜千層酥極度相配的咖啡及茶等飲品，可自選單點或套餐享用。提早到店/致電預訂10個或以上，即可免排隊於指定時間提取，最適合Happy Friday或派對一族！

GARIGUETTE特設「Half-Half」點餐選擇，客人可依個人喜好揀選兩款甜點口味。（資料圖片） GARIGUETTE特設「Half-Half」點餐 選擇，客人可依個人喜好揀選兩款甜點口味。（資料圖片）

銅鑼灣美食｜GARIGUETTE詳細資料

Napoleon / 原味士多啤梨

  • 杏仁拿破侖脆酥、特製吉士忌廉、士多啤梨
  • $165 ( Half-Half $88)

Creme de luxe / 雲呢拿橙酒

  • 白家製吉士忌廉、橙香千邑、雲呢拿籽
  • $118 (Half-Half $63)

Chataignes & Cassis / 栗子忌廉黑加侖子

  • 法國栗子蓉忌廉、黑加侖子
  • $155 ( Half-Half $85)

Earl Gray & Abricot /伯爵紅茶忌廉杏脯果醬

  • 杏脯果醬、伯爵紅茶忌廉
  • $145 (Half-Half $78)

Citron & Miel/蜂蜜檸檬忌廉

  • 自家製蜂蜜檸檬清爽檸檬忌廉
  • $145 ( Half-Half $78)

Pistache & Framboise / 開心果忌廉覆盆子

  • 濃厚開心果忌廉、酸甜覆盆子
  • $155 ( Half-Half $85)

Rhum & Raisins /冧酒提子麝香葡萄

  • 冧酒提子乾忌廉、麝香葡萄
  • $128 ( Half-Half $68)

Chocolat & Praliné Bananes /朱古力忌廉香蕉果仁

  • 朱古力忌廉、香蕉、香脆焦糖果仁
  • $145 ( Half-Half $78)

Jambon & Fromage / 雙重芝士火腿

  • 火腿車打芝士、水牛芝士、黑椒薯蓉
  • $148

Salmon & Avocado / 牛油果煙三文魚

  • 煙三文魚、牛油果酸忌廉洋蔥、甜椒粉、薯蓉、時蘿蛋黃醬
  • $168

Thon & Oeuf mayonnaise/蛋沙律羅勒吞拿魚

  • 吞拿魚、蛋沙律、洋蔥、薯蓉羅勒蛋黃醬
  • $158

Salad Nicoise/ 尼斯沙律

  • 雞蛋、乾番茄、橄欖油浸沙甸魚、洋蔥鯷魚、黑胡椒青豆、薯蓉
  • $148

香港店限定口味

香滑奶茶忌廉芒果（Mangue the au lait），以香港特色奶茶製成香滑忌廉，配上酸甜多汁的芒果，並加入黑糖核桃作點綴收尾，層次感豐富。

  • 奶茶忌廉、芒果、黑糖核桃
  • ＄168
  • 此口味不適用於Half-Half

 

GARIGUETTE Hong Kong
地址：香港銅鑼灣Fashion Walk百德新街42-48號地下D舖
營業時間：12nn-8pm
Facebook: https://www.facebook.com/Gariguette.hk
Instagram: https://www.instagram.com/gariguette_hk

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